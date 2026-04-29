Πεντάγωνο: Ο αμερικανικός πόλεμος στο Ιράν έχει στοιχίσει 25 δισ. δολ.

Αμερικανικό Πεντάγωνο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει στοιχίσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρις στιγμής, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, που έδωσε μια πρώτη επίσημη εκτίμηση του πολεμικού κόστους.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος ασκεί καθήκοντα ελεγκτή, είπε σε βουλευτές στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων πως το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων έχει δοθεί για πυρομαχικά.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και αυτήν τη στιγμή οι δύο πλευρές τηρούν μια εύθραυστη εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Μαρτίου - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό - Πάνω από 340.000 αιτήσεις

Τι συμβαίνει με τη Βιολάντα - Τα σενάρια πώλησης και οι διαψεύσεις

