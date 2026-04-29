Αυξήθηκαν 2,8% οι πωλήσεις της Carlsberg στο α' τρίμηνο

Carlsberg / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Carlsberg διατήρησε αμετάβλητο το guidance για τα οργανικά κέρδη του έτους αναμένοντας άνοδο από 2% έως 6%.

Θετικό ήταν το αποτύπωμα των πωλήσεων της Carlsberg για το α' τρίμηνο σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, ένα σημάδι ότι η στρατηγική της εταιρείας να στραφεί προς μη αλκοολούχα ποτά αποδίδει παρά τις αναταραχές λόγω του πολέμου.

Ειδικότερα, οι οργανικές πωλήσεις για το α' τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 2,8%, ανάλογα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Επιπλέον, η Carlsberg διατήρησε αμετάβλητο το guidance για τα οργανικά κέρδη του έτους αναμένοντας άνοδο από 2% έως 6%.

Η μετοχή της Carlsberg στο Χρηματιστήριο της Δανίας σημειώνει άνοδο σχεδόν 5% μετά την ανακοίνωση, ενώ μέχρι και το κλείσιμο της Τρίτης είχε αποδυναμωθεί 7,4% το 2026.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Jacob Aarup-Andersen, η Carlsberg δεν έχει καταγράψει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητές της από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αν και το κόστος ορισμένων πρώτων υλών, όπως το αλουμίνιο, έχει αυξηθεί.

Οι εταιρείες παραγωγής μπύρας παγκοσμίως αντιμετωπίζουν μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ. Στο πλαίσιο αυτό η Carlsberg έχει επιδιώξει να επεκταθεί στα αναψυκτικά, με την εξαγορά της Britvic πέρυσι, η οποία κατασκευάζει το φρουτοποτό Robinsons και τον χυμό J2O το 2025.

