«Κοκκινίζει» η Wall Street με φόκους σε Fed και Big Tech

Το πτωτικό τέμπο διατηρείται στη Wall Street την Τετάρτη, με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν στα ύψη εν μέσω του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ ενώ οι traders στρέφουν το βλέμμα τους στην τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Τζερόμ Πάουελ ως προέδρου της Fed, καθώς και τα τριμηνιαία μεγέθη τεσσάρων από τις «Υπέροχες Επτά».

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,48% στις 49.006 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,20% στις 7.124 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,27% στις 24.599 μονάδες. Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σκαρφαλώνουν για άλλη μια ημέρα, αφού η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους βοηθούς του να προετοιμαστούν για έναν εκτεταμένο αποκλεισμό του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate αναρριχώνται 4,6% στα 104,53 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures του Brent προσθέτουν 4,84% στα 116,65 δολάρια το βαρέλι. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν με προσοχή τυχόν σχόλια από την Fed για τον πληθωρισμό εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η σημερινή απόφαση της FOMC πιθανότατα θα είναι η τελευταία με τον Τζερόμ Πάουελ στο τιμόνι, πριν λήξει η θητεία του ως προέδρου τον Μάιο.

Ο Κέβιν Γουόρς, εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να είναι ο διάδοχός του ως επικεφαλής στη Fed, με την αγορά να μην αναμένει από την αμερικανική κεντρική τράπεζα να κάνει καμία προσαρμογή στο τρέχον ύψος των επιτοκίων της. Μετά το «καμπανάκι», τέσσερις από τους τεχνολογικούς γίγαντες των «Mag 7» (Alphabet, Amazon, Meta και Μicrosoft) θα ανακοινώσουν τα εταιρικά τους αποτελέσματα που αποτελούν βαρόμετρο για τους δείκτες.

Οι επενδυτές έχουν υψηλές προσδοκίες από αυτές τις εταιρείες να δείξουν έσοδα που θα δικαιολογήσουν τα κεφάλαια που έχουν δαπανήσει σε επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη. «Ενώ αναμένονται σε μεγάλο βαθμό κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας, η εστίαση της αγοράς είναι αποκλειστικά στις μελλοντικές προβλέψεις τόσο για την τροχιά ανάπτυξης όσο και για τον ρυθμό των μελλοντικών επενδύσεων», τόνισε ο Κρις Μπριγκάτι, επικεφαλής επενδύσεων στην SWBC.

«Κάθε εταιρεία αντιμετωπίζει τη δική της δυναμική, αλλά η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων από αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες παραμένει η κρίσιμη δοκιμασία» υπογράμμισε και επεσήμανε πως η OpenAI πρόσφατα δεν πέτυχε τους δικούς της στόχους εσόδων και αύξησης χρηστών. Ωστόσο, την Τετάρτη, τόσο η Seagate Technology όσο και η NXP Semiconductors σημείωσαν άνοδο άνω του 15% και 19% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση υψηλών κερδών λόγω τιμών και θετικών προβλέψεων για τα έσοδα.