Θετικό τέμπο στις ευρωαγορές μετά την παράταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή

Σε θετικό έδαφος κινούνται την Τετάρτη οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της παράτασης της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Σε θετικό έδαφος κινούνται την Τετάρτη οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της παράτασης της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν την πιθανότητα επανάληψης των ειρηνευτικών συνομιλιών με στόχο τη λήξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στους πανευρωπαϊκούς δείκτες, ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,15% στις 616,89 μονάδες, όπως και ο Euro Stoxx 50 κατά +0,3% στις 5.947 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,35% στις 24.356 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί οριακά κατά 0,07% στις 8.230 μονάδες. Στην Ιταλία ο FTSE MIB σημειώνει άνοδο 0,2% στις 47.989 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,10%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 αποδυναμώνεται ελαφρώς κατά 0,02% στις 18.138 μονάδες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία, η οποία είχε δηλώσει πως θα λήξει την Τετάρτη, θα συνεχιστεί «μέχρι οι ηγέτες και οι εκπρόσωποι του Ιράν να υποβάλουν μια ενιαία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ». Η ανακοίνωση του ίδιου ήρθε μετά από αναφορές ότι ένα αναμενόμενο ταξίδι του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Πακιστάν για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών είχε αναβληθεί.

Παρότι η παράταση της εκεχειρίας οδήγησε σε συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου, το κλίμα στην αγορά διατηρήθηκε υπό έλεγχο λόγω της άρνησης του Τραμπ να άρει τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Στα μάκρο της ημέρας, σήμερα δημοσιεύθηκε η πρώτη έκθεση για τον πληθωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου που καλύπτει την περίοδο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα οποία συμφωνούσαν με τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το υψηλότερο κόστος καυσίμων συνέβαλε στην αύξηση των τιμών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθούν αρκετές εταιρείας που θα ανακοινώσου σήμερα τα αποτελέσματά τους για το προηγούμενο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων των L'Oreal, EssilorLuxoticca, Danone και Carrefour.

Ασιατικές αγορές

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei σημείωσε ρεκόρ την Τετάρτη, καθώς τα ασιατικά χρηματιστήρια κινήθηκαν σε γενικές γραμμές χαμηλότερα εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να παραταθεί, παρότι ο Τραμπ παράτεινε την εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Nikkei σημείωσε ρεκόρ και έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,4% στις 59.585,86 μονάδες, μετά τη δημοσίευση των τελευταίων εμπορικών στοιχείων. Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας αυξήθηκαν για έβδομο συνεχόμενο μήνα, καταγράφοντας εμπορικό πλεόνασμα 667 δισ. γιεν (4,18 δισ. δολάρια) τον Μάρτιο, σε σύγκριση με πλεόνασμα 1,1 τρισ. γιεν που προβλέπονταν, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters. Η προσοχή θα στραφεί επίσης στη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας για την πολιτική της την επόμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,5%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ μειώθηκε κατά 1,27%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 1,18% και έκλεισε τις συνεδριάσεις στις 8.843,6.