Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να επαναληφθούν τις επόμενες ημέρες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν στο Πακιστάν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με δηλώσεις του στην εφημερίδα New York Post.

«Πρέπει να μείνετε εκεί, όντως, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες, και είμαστε περισσότερο πρόθυμοι να πάμε εκεί», φέρεται να είπε ο Τραμπ.⁠

Νωρίτερα, αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας στο Πακιστάν ανέφερε στο Reuters πως ένας νέος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης, ενώ πηγές που είχε επικαλεστεί νωρίτερα το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, είχαν δηλώσει ότι διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Πηγή που εμπλέκεται στις συνομιλίες δήλωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ημερομηνία, αλλά ότι και οι δύο χώρες μπορεί να επιστρέψουν ήδη από το τέλος αυτής της εβδομάδας και διευκρίνισε ότι μια πρόταση κοινοποιήθηκε και στις ΗΠΑ και στο Ιράν για να ξαναστείλουν τους αντιπροσώπους τους ώστε να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες. «Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ οι αντιπροσωπείες κρατούν ανοιχτές (ημερομηνίες) από την Παρασκευή ως την Κυριακή», δήλωσε επίσης ιρανική υψηλόβαθμη πηγή.

Παράλληλα δύο πακιστανικές πηγές ενήμερες για τις συνομιλίες δήλωσαν ότι το Ισλαμαμπάντ επικοινωνεί με τις δύο πλευρές σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος και ότι η συνάντηση θα γίνει πιθανόν το σαββατοκύριακο. «Απευθυνθήκαμε στο Ιράν και λάβαμε θετική απάντηση ότι θα είναι ανοιχτοί σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης.

Διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παρά το αμερικανικό αποκλεισμό

Κατά τη δεύτερη μέρα του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν αποδεικνύει πόσο δύσκολη είναι στην πραγματικότητα η εφαρμογή του «μπλόκου» που προσπάθησε να θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συγκεκριμένα, δυο πλοία, προερχόμενα από ιρανικά λιμάνια, κατάφεραν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Πρόκειται για το bulk carrier Christianna, με σημαία Λιβερίας, το οποίο διέσχισε τα Στενά αφού φορτώθηκε με καλαμπόκι στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί και πέρασε από το ιρανικό νησί Λαράκ, το επονομαζόμενο «διόδια του Ιράν», μετά την έναρξη της επιβολής του αμερικανικού αποκλεισμού.

Το δεύτερο πλοίο ήταν το δεξαμενόπλοιο Elpis με σημαία Κομόρες, το οποίο, σύμφωνα με τελευταία ένδειξη του MarineTraffic, βρίσκεται τώρα στο Στενό της Μαλάκκας στον Ειρηνικό.

Νωρίτερα σήμερα, τρία δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν κατάφεραν επίσης να περάσουν από την κρίσιμη ναυτική οδό. Τα τρία πλοία, σύμφωνα με το Reuters, δεν κατευθύνονταν προς ιρανικά λιμάνια και επομένως δεν επηρεάζονταν από τον αποκλεισμό.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής πλοία:

- Το Peace Gulf, ένα δεξαμενόπλοιο μεσαίου βεληνεκούς με σημαία Παναμά που κατευθυνόταν προς το λιμάνι Hamriyah στα ΗΑΕ. Το πλοίο συνήθως μεταφέρει ιρανική νάφθα, ένα πετρελαϊκό προϊόν που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών και χημικών.

- Το Murlikishan, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και έπλεε προς το Ιράκ για να φορτώσει μαζούτ. Το πλοίο έχει μεταφέρει ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο.

- Το Rich Starry, ένα πλοίο κινεζικής ιδιοκτησίας στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το οποίο θα είναι το πρώτο που θα περάσει το Στενό του Ορμούζ και βρίσκεται κοντά στον Κόλπο του Ομάν. Μεταφέρει περίπου 250.000 βαρέλια μεθανόλης, τα οποία φόρτωσε στο τελευταίο λιμάνι προσέγγισης, το Hamriyah των ΗΑΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει, θα εξαλειφθεί» ενώ υπερασπίστηκε τον ναυτικό αποκλεισμό, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να «εκβιάζει» τον κόσμο. Ακόμα, δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά ότι ο ίδιος δεν θα συνάψει καμία συμφωνία που θα της επιτρέπει να διαθέτει πυρηνικό όπλο. «Μπορώ να σας πω ότι μας έχουν καλέσει από την άλλη πλευρά, θέλουν πάρα πολύ, πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία», υπογράμμισε.