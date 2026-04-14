Τα ατού της Metlen για το 2026 – Πού συγκλίνουν οι αναλυτές

Εντός των εκτιμήσεων της αγοράς, χωρίς να ανατρέπεται το guidance που έχει δώσει η διοίκηση της εισηγμένης, κινήθηκαν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Metlen.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 7,1 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 25% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε περίπου 753 εκατ., ελαφρώς υψηλότερα από το εύρος των εκτιμήσεων των αναλυτών (740-750 εκατ. ευρώ), οι οποίοι αποδίδουν την υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας της εισηγμένης κυρίως σε έκτακτους παράγοντες και αναμένουν ισχυρή ανάκαμψη το 2026.

Ενδεικτικά η Optima, που δίνει σύσταση buy και τιμή-στόχο στα 64,20 ευρώ για τη μετοχή της Metlen, σημειώνει μεταξύ άλλων τον έκτακτο χαρακτήρα της επίδρασης ύψους 230 εκατ. ευρώ από τον κλάδο ανάπτυξης ενεργειακών projects, στοιχείο που περιορίζει τη σημασία της υποχώρησης σε επίπεδο «ποιότητας» κερδών. Ταυτόχρονα, η Optima υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα άλλων δραστηριοτήτων του ομίλου (π.χ. Integrated Utility) αλλά και τη σημαντική επιτάχυνση στον τομέα κατασκευών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι αναλυτές της Eurobank Equities κάνουν λόγο για «διαχειρίσιμη» εικόνα και εντοπίζουν σε Integrated Utility, Κατασκευές και Παραχωρήσεις τις ισχυρότερες προοπτικές.

Η Alpha Finance – Axia υπογραμμίζει την ισχυρή αύξηση εσόδων και τη σταθερή συμβολή του τομέα υποδομών και παραχωρήσεων ως δομικού πυλώνα ανάπτυξης, σχολιάζοντας ότι τα βασικά μεγέθη εμφανίζουν σταθερότητα και ο κίνδυνος αρνητικών αποκλίσεων παραμένει περιορισμένος.

Στον ισχυρό πυρήνα δραστηριοτήτων της Metlen εστιάζει και η NBG Securities, που περιγράφει το 2025 ως έτος μετάβασης και αναμένει σημαντική ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2026.

Συνολικά, οι αναλυτές συγκλίνουν στο ότι η λειτουργική κερδοφορία κινήθηκε εντός guidance, ενώ οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης (ενέργεια και υποδομές) παραμένουν ανθεκτικοί, θέτοντας βάσεις για ένα ισχυρό νέο έτος χρήσης.