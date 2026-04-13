Νευρικότητα στην Wall Street περιμένοντας το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

Με ελεγχόμενες, προς το παρόν, απώλειες κινούνται οι δείκτες την Δευτέρα στην Wall Street, με τους επενδυτές να έχουν φυσικά στραμμένη την προσοχή τους στα Στενά του Ορμούζ και την αντίστροφη μέτρηση για το κλεισιμό τους μέσα στην ημέρα όπως επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο έληξαν χωρίς συμφωνία, με τα δύο μέρη να αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχημένη κατάληξη.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση (United States Central Command – CENTCOM), ανακοίνωσε πως ο αποκλεισμός θα προβλέπει την επιβολή αποκλεισμού σε όλους τους ιρανικούς λιμένες και τις παράκτιες περιοχές, με ισχύ από τις 14:00 UTC – 17.00 ώρα Ελλάδας. Τα μέτρα εκτείνονται στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, καλύπτοντας το σύνολο της ιρανικής ακτογραμμής, συμπεριλαμβανομένων λιμενικών εγκαταστάσεων και πετρελαϊκών τερματικών. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι δεν θα μπλοκάρουν τα πλοία που χρησιμοποιούν το στενό για να φτάσουν σε μη ιρανικά λιμάνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 285 μονάδες ή 0,60% στις 47.630 μονάδες, ενώ ο S&P 500 πέφτει 0,10% στις 6.809 μονάδες. Ο Nasdaq Composite διολισθαίνει κατά 0,04% στις 22.905 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Goldman Sachs υποχωρεί 3% παρά τα ισχυρά συνολικά κέρδη της τράπεζας, αφού κατέγραψε απογοητευτικές επιδόσεις στον τομέα συναλλαγών σταθερού εισοδήματος.

Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στην Ισλαμαμπάντ αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα διαρκέσει περισσότερο από όσο αναμενόταν, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου που θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τις οικονομίες παγκοσμίως. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate ενισχύεταιι 7%, πάνω από τα 103 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 101 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έφυγε από την Ισλαμαμπάντ χωρίς συμφωνία με τους Ιρανούς ομολόγους του, επικαλούμενος την απροθυμία τους να σταματήσουν την επιδίωξη πυρηνικών όπλων. Από την πλευρά του το Ιράν απαιτεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, πολεμικές αποζημιώσεις και την απελευθέρωση "παγωμένων" περιουσιακών στοιχείων. Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες τις επόμενες ημέρες.

Ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό μετά την κατάρρευση των συνομιλιών, εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν την κατάσταση.

«Οι επενδυτές επιστρέφουν τώρα στο σημείο μηδέν προσπαθώντας να επανεκτιμήσουν την δίκαιη αποτίμηση των μετοχών, τώρα που είναι σαφές ότι δεν υπάρχει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Κλαρκ Μπέλιν, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων στην Bellwether Wealth. «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειδί για τις τιμές του πετρελαίου και το συνολικό κλίμα της αγοράς, και είναι σαφές ότι θα υπάρξουν περισσότερες διαμάχες για αυτήν την πλωτή οδό μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα».

Οι ελπίδες για ένα γρήγορο τέλος του πολέμου βοήθησαν και τους τρεις βασικούς δείκτες αναφοράς να καταγράψουν την καλύτερη εβδομάδα τους από τον Νοέμβριο, μετά την ανακοίνωση μιας διήμερης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 3,6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο περίπου 4,7%. Ο Dow κέρδισε 3%.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου ξεκινά ανεπίσημα αυτή την εβδομάδα. Μετά την Goldman Sachs σήμερα, σειρά έχουν μέσα στην εβδομάδα οι Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley και Bank of America.