Στην Ουάσιγκτον ο K. Πιερρακάκης για τις εαρινές συνεδριάσεις ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας

Ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει για πρώτη φορά δια ζώσης, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Eurogroup, στις συνεδριάσεις της G7.

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να λάβει μέρος στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ασταθές διεθνές περιβάλλον, με αυξημένες αβεβαιότητες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει για πρώτη φορά δια ζώσης, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Eurogroup, στις συνεδριάσεις της G7.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ο Υπουργός θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με θεσμικούς εκπροσώπους και κορυφαία στελέχη της διεθνούς οικονομίας. Θα συναντηθεί με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva, καθώς και με την ηγεσία του Ταμείου, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος, Alfred Kammer και ο Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Rodrigo Valdés.

Ο κ. Πιερρακάκης θα έχει επίσης κατ ιδίαν επαφές με την Υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Rachel Reeves και με την Υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας, Satsuki Katayama.

Στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεών του, ο κ. Πιερρακάκης είναι κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση με τον Alfred Kammer, ενώ θα συμμετάσχει και στο Semafor World Economy Forum, με θέμα «The New Era of Global Growth», συμβάλλοντας στο διεθνή διάλογο για τη νέα φάση της παγκόσμιας οικονομίας.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υπουργός θα πραγματοποιήσει κύκλο επαφών με εκπροσώπους διεθνών τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων, ενώ θα παραστεί και σε εκδήλωση στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, όπου θα συναντηθεί με Έλληνες που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς, ανάμεσα τους η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Πέτερ Μαγιάρ: Στο παιδικό του δωμάτιο είχε φωτογραφία του Όρμπαν - Δεκαετίες αργότερα, τον έριξε από την εξουσία

Τουρισμός: Αναμονή στην αγορά, πίεση στις κρατήσεις και αβεβαιότητα για τη σεζόν

CNN: Γιατί ο Τραμπ απειλεί να «μπλοκάρει» τα ήδη αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ

Κυριάκος Πιερρακάκης
ΔΝΤ
Παγκόσμια Τράπεζα
G7
