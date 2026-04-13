Η «ασίστ» που έκανε τον Μάτζικ Τζόνσον δισεκατομμυριούχο

Ο Μάτζικ Τζόνσον είναι ένας από τους πλέον εμβληματικούς παίκτες του μπάσκετ, ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών που έπιασαν την πορτοκαλί μπάλα και σημάδεψαν ανεξίτηλα το άθλημα. Ωστόσο, μετά το τέλος της αγωνιστικής του δράσης, αποδείχθηκε και ένας ιδιαίτερα ικανός επιχειρηματίας, πιάνοντας τα υψηλά στάνταρ που τον έκαναν να ξεχωρίζει μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Σήμερα, το net worth του έχει εκτιναχθεί στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με νούμερα για το 2025, καθιστώντας τον έναν από τους λίγους αθλητές που έχουν καταφέρει να γίνουν δισεκατομμυριούχοι.

Ο Έρβιν Τζόνσον Τζούνιορ μεγάλωσε πολύ, πολύ φτωχικά. Αυτός, η μητέρα και ο πατέρας του, και τα εννέα αδέρφια και οι αδερφές του ζούσαν σε ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο Μίσιγκαν. Ο πατέρας του εργαζόταν σε γραμμή συναρμολόγησης για την GM.

Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η καριέρα του μετά τους Λέικερ ως επιχειρηματίας παγκόσμιας κλάσης ήταν τόσο απροσδόκητη και αξιοσημείωτη. Δεν είχε μέντορες να τον συμβουλέψουν για τα οικονομικά. Δεν ήξερε τίποτα για τις επιχειρήσεις. «Δεν ήξερα καν τι ήταν μετοχή», παραδέχτηκε κάποτε.

Ωστόσο, χρειάστηκε μία «ασίστ», από αυτές που μοίραζε σωρηδόν και με ευφάνταστο τρόπο ως παίκτης, για να τον βοηθήσει να μεταμορφωθεί από έναν νεοφώτιστο επιχειρηματία σε μια επενδυτική δύναμη και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Η καθοριστική στιγμή

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Τζόνσον ήξερε ότι έπρεπε να αρχίσει να προετοιμάζεται για τη ζωή πέρα από το μπάσκετ. Ήθελε να μάθει περισσότερα για τις επιχειρήσεις, ωστόσο ήξερε ότι σίγουρα χρειαζόταν έναν μέντορα.

Αυτόν τον πρώτο μέντορα τον βρήκε στο πρόσωπο του Μάικλ Όβιτς, ο ισχυρός ιδρυτής του Creative Artists Agency. Ο Τζόνσον έχει περιγράψει την πρώτη τους ιδιαίτερη γνωριμία:

«Είναι μια αστεία ιστορία για το πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Lakers, στεκόμουν πίσω από τη γραμμή και ήμουν έτοιμος να συνεχίσω ξανά το παιχνίδι. Δύο επιχειρηματίες που σέβομαι, κάθονταν στις θέσεις τους, δίπλα μου. Ήταν το διοικητικό στέλεχος της Sony Pictures, Πίτερ Γκούμπερ και ο Τζιμ Σμιθ, επιφανές στέλεχος της βιομηχανίας δισκογραφίας. Τους κοίταξα και ρώτησα: «Πώς μπορώ να ξεκινήσω μια επιχείρηση;» Πιθανότατα δεν ήταν το καλύτερο μέρος για να ρωτήσω, ωστόσο μπόρεσαν να καταλάβουν ότι ειλικρινά έψαχνα για βοήθεια, οπότε αργότερα κανόνισαν να συναντήσω τον Μάικλ Όβιτς». Αυτός άρχισε να καθοδηγεί τον Τζόνσον και του έδωσε μερικές απλές αλλά σημαντικές συμβουλές: «Διάβασε επιχειρηματικά περιοδικά και δημιούργησε ένα δίκτυο ανθρώπων πιο έξυπνους από εσένα». Ο Τζόνσον ακολούθησε πιστά την συμβουλή του και ξεκίνησε να διαβάζει μανιωδώς επιχειρηματικές εκδόσεις και να κάνει γνωριμίες με επικεφαλής εταιρειών κατά τη διάρκεια των ταξιδιών των Lakers.

Το πρώτο λάθος

Η πρώτη επιχειρηματική απόπειρα του Τζόνσον, δεν στέφθηκε με επιτυχία. Συγκεκριμένα, λανσάρισε το κατάστημα αθλητικών ειδών με όνομα Magic 32. Μέσα ένα χρόνο, αναγκάστηκε να το κλείσει. Το λάθος του; Τα ρούχα δεν είχαν απήχηση, με τον Τζόνσον να πιστεύει λανθασμένα ότι στο κοινό θα άρεσε αυτό που άρεσε και σε εκείνον. Δεν αφουγκράστηκε τους πελάτες του και τα δικά τους γούστα.

Ο Τζόνσον συνέχισε την επιχειρηματική προσπάθεια, βασιζόμενος πλέον σε έναν άλλον μεντορά του. Ο Τζέρι Μπας, ο οραματιστής ιδιοκτήτης των Lakers, είχε μετατραπεί σε πατρική φιγούρα για τον Τζόνσον. Ο Μπας δίδαξε στον Μάτζικ τα βασικά της διοίκησης αθλητισμού και τον σύστησε στην επιχειρηματική ελίτ του Λος Άντζελες. Αυτή η καθοδήγηση αποδείχθηκε επίσης ανεκτίμητη, αφού ο Τζόνσον δεν έμαθε μόνο για συμφωνίες. Έμαθε πώς να συνδέεται με ανθρώπους, να παρουσιάζει ιδέες και να βρίσκει συνεργάτες.

Το αποτέλεσμα ήταν ο Τζόνσον να μάθει από τα λάθη του και να συνεχίσει και να περιβάλλει τον εαυτό του με τους σωστούς ανθρώπους. Ενώ κέρδισε μόνο περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, έχτισε την περιουσία του μέσω της Magic Johnson Enterprises, εστιάζοντας στις ασφάλειες ζωής, την ιδιοκτησία επαγγελματικών ομάδων και τις στρατηγικές επενδύσεις.

Από τα βασικά στοιχεία που ξεχωρίζουν στο portfolio του είναι η κατοχή του 60% της EquiTrust Life Insurance, με την εταιρεία να μετρά assets που ξεπερνούν τα 26 δισ. δολ. Επίσης, ξεχωρίζει η συμμετοχή του στους LA Dodgers, η οποία αποτιμάται περίπου στα 110 εκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα στα άλλα, κατείχε πάνω από 100 καταστήματα Starbucks, τα οποία πουλήθηκαν και του απέφεραν κέρδος περίπου 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ κατέχει 31 Burger Kings, όπως και μερίδιο σε εργοστάσιο εμφιάλωσης PepsiCo. Επίσης, έχει επενδύσεις σε κινηματογράφους και εμπορικά ακίνητα.

Και όλα αυτά προήλθαν μέσα από την ομαδική προσπάθεια και τις «ασιστ»…

Φωτό @ AP