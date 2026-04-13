Πάπας Λέων: «Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ»

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρομαι στο Ευαγγέλιο και θα συνεχίσω να μιλώ, με δυνατή φωνή, κατά του πολέμου», δήλωσε ο πάπας Λέων, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

«Δεν εννοώ να ξεκινήσω αντιπαράθεση μαζί του», πρόσθεσε ο ποντίφικας, από το αεροσκάφος το οποίο απογειώθηκε σήμερα το πρωί από την Ρώμη και πρόκειται να προσγειωθεί στην Αλγερία και, στη συνέχεια, σε άλλες τρεις χώρες, στα πλαίσια της πρώτης επίσκεψης του πάπα Πρέβοστ στην αφρικανική ήπειρο.

Οι δηλώσεις του Λέοντα, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτελούν απάντηση σε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, στην οποία χαρακτήριζε τον πάπα «αδύναμο» και «κάκιστο σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική» ενώ εξέφραζε την άποψη ότι θα πρέπει να του είναι ευγνώμων για την εκλογή του από το κονκλάβιο των καρδιναλίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

