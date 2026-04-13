Με σύμμαχο τον καιρό και χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Πού υπάρχει αυξημένη κίνηση

Με σύμμαχο τον καιρό επιστρέφουν σταδιακά σήμερα οι εκδρομείς του Πάσχα. Τα λιμάνια της Αττικής γεμίζουν καθώς υποδέχονται τα πλοία από τα νησιά, ενώ κινητικότητα παρατηρείται και στις εθνικές οδούς.

Με σύμμαχο τον καιρό επιστρέφουν σταδιακά σήμερα οι εκδρομείς του Πάσχα. Τα λιμάνια της Αττικής γεμίζουν καθώς υποδέχονται τα πλοία από τα νησιά, ενώ κινητικότητα παρατηρείται και στις εθνικές οδούς.

Η μεγάλη, ωστόσο, κορύφωση αναμένεται κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ενώ ένα κύμα επιστροφής θα υπάρξει και την Τρίτη, καθώς πάνω από 660.000 οχήματα αναμένεται να επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο.

Με χαμηλές ταχύτητες επιστρέφουν οι εκδρομείς στα διόδια Ελευσίνας

Στα διόδια της Ελευσίνας έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα με την κυκλοφορία να διεξάγεται υπό πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Το πρόβλημα ξεκινά λίγο μετά το Κιάτο από όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, και κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, έως και τους Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέτα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος του Αυλώνα μέχρι τη Μαλακάσα, ενώ παρατηρείται μικρή ανάσχεση στα διόδια των Αφιδνών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6:00 της Κυριακής μέχρι τις 6:00 της Δευτέρας, περίπου 33.000 οχήματα επέστρεψαν από την Κόρινθο μέσω των διοδίων της Ελευσίνας, ενώ περισσότερα από 28.000 οχήματα επέστρεψαν από τη Λαμία και τα διόδια Αφιδνών. Αρκετοί από τους εκδρομείς αποφάσισαν να επιστρέψουν από το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.

Η Τροχαία βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να διευκολύνει την επιστροφή των εκδρομέων, καθώς από τις απογευματινές ώρες αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση. Έως τις 22:00 σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται αυξημένη κίνηση, καθώς σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται σταδιακά η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί μετά τις μεσημβρινές ώρες.

Ουρές στα διόδια των Μαλγάρων

Η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων έχει αρχίσει να αυξάνεται, καθώς οι εκδρομείς του Πάσχα επιστρέφουν στη βάση τους μετά τις αργίες. Ουρές σχηματίζονται κατά διαστήματα, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται από την Τροχαία για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στους υπόλοιπους οδικούς άξονες, όπου η ροή των οχημάτων ενισχύεται σταδιακά όσο πλησιάζει το τέλος των αργιών. Η επιστροφή εξελίσσεται ομαλά, με τους οδηγούς να καλούνται να δείξουν υπομονή και προσοχή λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.

Η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων έχει αρχίσει να αυξάνεται, με τις ουρές των αυτοκινήτων να ξεπερνούν τα 2 χιλιόμετρα στο ρεύμα της επιστροφής προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη, οι υπεύθυνοι των διοδίων έχουν ανοίξει επτά πύλες, επτά ταμεία στο ρεύμα της επιστροφής, αφήνοντας έξι στο ρεύμα της εξόδου, όπου επίσης υπάρχει κίνηση από όσους επιστρέφουν σε προορισμούς όπως η Καβάλα, η Θάσος, η Χαλκιδική προς την Κατερίνη και τη Λάρισα.

Από τις 6:00 το πρωί σήμερα μέχρι τις 12:00 υπολογίστηκαν περί τα 6.000 οχήματα να έχουν διασχίσει τα ρεύματα επιστροφής προς τη Θεσσαλονίκη, με τον μεγαλύτερο όγκο των οχημάτων να παρατηρείται από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 12- 12:15 μετά το μεσημέρι.

Η Τροχαία είναι επί ποδός προκειμένου να διευκολύνει ακόμη περισσότερο την επιστροφή των εκδρομέων, ζητώντας από τους υπευθύνους των διοδίων να ανοίξουν τις μπάρες για δύο-τρία λεπτά, αν και εφόσον χρειαστεί, αν ο όγκος των αυτοκινήτων ξεπεράσει τα 4-5 χιλιόμετρα προς το χωριό των Νέων Μαλγάρων.

Γύρω στις 5 το απόγευμα πρόκειται να κορυφωθεί η κίνηση.

Σε ό, τι αφορά τα στοιχεία από την Κυριακή του Πάσχα στις 6 μέχρι τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στις 6, πέρασαν την είσοδο περίπου 19.000 οχήματα, ενώ από όλες τις εισόδους της Θεσσαλονίκης, από Ασπροβάλτα Χαλκιδικής και τα Μάλγαρα συνολικά 48.000 οχήματα.