Ισραήλ: Εντός ημερών η πόλη Μπιντ Τζμπέιλ στον νότιο Λίβανο θα είναι υπό τον πλήρη έλεγχό μας

Ο πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος της πόλης Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, θα έχει επιτευχθεί εντός ημερών, με τους μαχητές της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, να έχουν πλέον περιορισμένη δυνατότητα να επιτεθούν στο βόρειο Ισραήλ από την περιοχή, δήλωσε σήμερα ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

«Μονάχα ένας μικρός αριθμός τρομοκρατών παραμένει στην περιοχή του Μπιντ Τζμπέιλ», είπε ο αξιωματικός, προσθέτοντας πως ο στρατός «εξουδετέρωσε τρομοκράτες καθώς εξέρχονταν από το νοσοκομείο στο Μπιντ Τζμπέιλ, ενώ εντόπισε πολλούς εκτοξευτές και όπλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

