Wall Street: Ισχυρά κέρδη στην εβδομάδα με την προσοχή στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Με μοιρασμένα πρόσημα έκλεισαν την συνεδρίαση της Παρασκευής οι δείκτες στη Wall Street καταγράφοντας ωστόσο σημαντικά κέρδη σε επίπεδο εβδομάδας καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν και στρέφουν το ενδιαφέρον στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν αύριο στο Πακιστάν.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,56% στις 47.916 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 0,11% στις 6.816μονάδες, παρά το θετικό του άνοιγμα. Ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε με κέρδη 0,35% στις 22.902 μονάδες.

Παρά τη σημερινή επίδοση, οι δείκτες ολοκλήρωσαν με κέρδη την εβδομάδα, με τον S&P 500 να καταγράφει κέρδη σχεδόν 3,6% και τον Nasdaq περίπου 4,7%, στην καλύτερή τους επίδοση από τον Νοέμβριο. Ο Dow ισχυροποιήθηκε κατά 3%.

Στο ταμπλό, οι μετοχές της TSMC που είναι εισηγμένες στον Nasdaq σημείωσαν άνοδο σχεδόν 2% αφότου η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ στον κόσμο ανακοίνωσε έκρηξη 35% στα έσοδα το α' τριμήνου στα 1,13 τρισ. δολάρια Ταϊβάν (35,6 δισ. δολάρια). Σημειώνεται πως μόνο για τον Μάρτιο, τα έσοδα της αυξήθηκαν κατά 45,2% σε ετήσια βάση στα 415,2 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σημείωσε απότομη άνοδο τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας.

Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024, από 2,4% τον Φεβρουάριο, με ώθηση από την άνοδο κατά 10,9% στο κόστος της ενέργειας.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας αυξήθηκε μόλις 0,2% τον Μάρτιο και 2,6% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Επιπλέον, το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό τις τελευταίες εβδομάδες, υποδεικνύοντας ότι οι πολίτες ανησυχούν για απότομη αύξηση του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διολίσθησε στις 47,6 μονάδες από 53,3 τον Μάρτιο, όπως έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία. Η υπό διερεύνηση περίοδος περιλαμβάνει απαντήσεις από τις 24 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου.