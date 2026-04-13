Μόσχα: Το Κίεβο παραβίασε την εκεχειρία για το Πάσχα 6.558 φορές

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως η Ουκρανία παραβίασε 6.558 φορές την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, σύμφωνα με την Interfax.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της 32ωρης εκεχειρίας, η οποία ίσχυσε από το απόγευμα του Σαββάτου έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Σημειώνεται πως οι δύο πλευρές ξανάρχισαν τις νυχτερινές επιθέσεις τους με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) μετά την εκπνοή της ισχύος σύντομης εκεχειρίας που κηρύχθηκε για το Πάσχα των ορθοδόξων, η οποία ωστόσο σηματοδοτήθηκε από κατηγορίες για μαζικές παραβιάσεις που διατύπωσαν και οι δύο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ