Φιντάν: «Η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο»

Τις μορφές περιφερειακής συνεργασίας που αφορούν την Ελλάδα, την ελληνοκυπριακή διοίκηση και το Ισραήλ, επέκρινε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι αυξάνουν τις εντάσεις αντί να τις μετριάζουν.

Τις μορφές περιφερειακής συνεργασίας που αφορούν την Ελλάδα, την ελληνοκυπριακή διοίκηση και το Ισραήλ, επέκρινε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι αυξάνουν τις εντάσεις αντί να τις μετριάζουν.

«Η συνεργασία τους δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο», τόνισε σε συνέντευξή του.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on Greece-Israel relations:



"We see that Greece is pursuing highly risky policies here. There are very interesting aspects in Greece attempting to follow a type of policy that no other country in Europe is pursuing on its own." pic.twitter.com/fVX9xLmYp6 — Open Source Intel (@Osint613) April 13, 2026

Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu είπε για τις σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ:

«Βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί πολύ ριψοκίνδυνες πολιτικές. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πλευρές στο γεγονός ότι η Ελλάδα προσπαθεί να ακολουθήσει έναν τύπο πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της».

«Ούτε η Ελλάδα ούτε η «Νότια Κύπρος» χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η «Νότια Κύπρος» έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Το ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ. Πρόκειται πιθανότατα για επιβολή στην κυβέρνηση που έγινε υπό εξωτερική πίεση» πρόσθεσε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε επίσης ότι οι στρατιωτικές προσεγγίσεις για την εξασφάλιση βασικών παγκόσμιων θαλάσσιων διαδρόμων θα είναι εξαιρετικά περίπλοκες και προέτρεψε τη διπλωματία να διασφαλίσει το απρόσκοπτο θαλάσσιο εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Προειδοποίησε ότι η σταθερότητα στην πλωτή οδό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω βίαιων μέτρων. «Η θέση μας είναι να την ανοίξουμε ξανά μέσω της ειρήνης. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην παρέμβαση εδώ με μια διεθνή ένοπλη ειρηνευτική δύναμη», είπε.

Ο Φιντάν είπε επίσης ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη φαίνονται ευθυγραμμισμένες στην ανάγκη μείωσης των εντάσεων. «Και οι δύο πλευρές (ΗΠΑ, Ιράν) είναι ειλικρινείς για μια εκεχειρία και γνωρίζουν την ανάγκη», είπε.

Σχολίασε περαιτέρω την περιφερειακή στάση του Ισραήλ, λέγοντας: «Βλέπουμε ότι το Ισραήλ μπορεί να επιδιώξει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς εχθρό».

Σε σχέση με τη Συρία, ο Φιντάν περιέγραψε την κατάσταση ως σημαντική πηγή ανησυχίας για την Τουρκία. «Βλέπουμε μια σημαντικά προβληματική περιοχή στη Συρία. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για εμάς», είπε, αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι η τρέχουσα εστίαση του Ισραήλ στην αντιπαράθεσή του με το Ιράν θα μπορούσε να καθυστερήσει, αλλά όχι να αποκλείσει, τις μελλοντικές του κινήσεις στη Συρία. «Λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν, δεν κάνει ορισμένα πράγματα (εναντίον της Συρίας), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει. Όταν έρθει η ώρα, θα θελήσει να το κάνει», είπε.