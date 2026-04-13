Μακρόν: Γαλλία και Βρετανία θα διοργανώσουν διεθνή διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διοργανώσει «μέσα στις επόμενες ημέρες» μια διάσκεψη με τις χώρες που είναι έτοιμες να συνεισφέρουν σε μια πολυεθνική ειρηνική αποστολή στόχος της οποίας θα είναι να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, μέσω διαδικτυακού μηνύματός του, αναφέρει ότι θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες ούτως ώστε να επιτευχθεί γρήγορα μια σταθερή και διαρκής διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μέσω της οδού της διπλωματίας.

Στόχος είναι επίσης, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέψει σε κάθε πλευρά να ζει εν ειρήνη και ασφάλεια. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικές αποφάσεις αναφορικά με τις πυρηνικές και βαλλιστικές δραστηριότητες του Ιράν όσο και για τις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες στην περιοχή, σημειώνει ο Γάλλος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας εκ παραλλήλου ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο Λίβανος θα βρει ξανά τον δρόμο της ειρήνης με σεβασμό της κυριαρχίας του και της εδαφικής του ακεραιότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ