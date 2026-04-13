ΥΠΕΞ προς Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις – Τα τριμερή σχήματα δεν στρέφονται εναντίον τρίτων

Απάντηση στους ισχυρισμούς του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τη συνεργασία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ δίνει η Αθήνα.

Απάντηση στους ισχυρισμούς του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για τη συνεργασία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ δίνει η Αθήνα. Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει με ανακοίνωσή του το υπουργείου Εξωτερικών και τονίζει ότι η Ελλάδα «δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

»Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.

»Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας.