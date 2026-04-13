«Ξύπνησε» το ηφαίστειο Σακουρατζίμα στην Ιαπωνία

Ένα ηφαίστειο στη νότια Ιαπωνία εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας αυτό το Σαββατοκύριακο για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, εκτοξεύοντας όγκους τέφρας, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας και από τοπικά ΜΜΕ.
#桜島 において #爆発 がありました。今後も #噴火 や #爆発 による #降灰 にご注意ください。
○4月11日12時4分 爆発（今年1回目）:噴煙高3400ｍ 噴煙量 多量
○4月12日8時28分 爆発（今年2回目）:噴煙高2900ｍ 噴煙量 やや多量#いのちとくらしをまもる防災減災 #volcano #火山 #鹿児島市 #鹿児島県 pic.twitter.com/JcqKMtZ9yf
— 国土交通省 大隅河川国道事務所 (@mlit_osumi) April 13, 2026
Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το απόγευμα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός σε ύψος άνω των 3.400 μέτρων, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκρηξη από τη 13η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ