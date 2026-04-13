Μαγιάρ για Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξη στην ΕΕ μιας χώρας σε εμπόλεμη κατάσταση

O επερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε σήμερα πως «αποκλείεται» να ενταχθεί η Ουκρανία, μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη, την επομένη της συντριπτικής νίκης του κόμματός του Tisza στις βουλευτικές εκλογές.
Υπογραμμίζοντας πως το Tisza δήλωνε πάντα πως δεν στηρίζει μια ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, ο ίδιος πρόσθεσε: «πρόκειται για μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, αποκλείεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί μια χώρα σε πόλεμο».
Εάν η Ουκρανία έπρεπε να ενταχθεί, θα διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα στην Ουγγαρία, συμπλήρωσε.
«Όμως, δεν πιστεύω πως αυτό θα γίνει στο εγγύς μέλλον, ούτε στα επόμενα δέκα χρόνια», τόνισε.
Επιπλέον, όπως ανέφερε, η αποκατάσταση των δικαιωμάτων της ουγγρικής μειονότητας θα αποτελέσει μια προϋπόθεση για την ανοικοδόμηση των σχέσεων με την Ουκρανία.
Ο Μαγιάρ είπε, επίσης, πως δεν θα τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ υπογράμμισε πως είναι σαφές σε όλους πως η Ουκρανία είναι το θύμα στον πόλεμο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ