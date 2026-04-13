Πέτερ Μαγιάρ: Στο παιδικό του δωμάτιο είχε φωτογραφία του Όρμπαν - Δεκαετίες αργότερα, τον έριξε από την εξουσία

Όταν ο Πέτερ Μαγιάρ ήταν μόλις 9 ετών, κόλλησε μια φωτογραφία του Βίκτορ Όρμπαν, στον τοίχο του υπνοδωματίου του, ενθουσιασμένος από τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές της Ουγγαρίας το 1990 και την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Σε ένα απίστευτο παιχνίδι της μοίρας, δεκαετίες αργότερα, είναι ο ίδιος που τερματίζει με θριαμβευτικό τρόπο την 16χρονη διακυβέρνηση του Όρμπαν ως πρωθυπουργού σε μια εκλογική διαδικασία που χαρακτηρίστηκε από ρεκόρ προσέλευσης και της οποίας το αποτέλεσμα προκάλεσε αναταραχή στην Ρωσία αλλά στους δεξιούς κύκλους σε όλη τη Δύση, συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το κεντροδεξιό, φιλοευρωπαϊκό κόμμα Tisza της Ουγγαρίας συνέτριψε το εθνικιστικό κόμμα του Όρμπαν στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, κερδίζοντας και την πλειοψηφία στην βουλή των 199 εδρών.

Όταν κατέρρευσε ο κομμουνισμός ο μικρός τότε Μαγιάρ, έχει δηλώσει πως διακόσμησε τους τοίχους με φωτογραφίες κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων στο οικογενειακό του σπίτι στη Βουδαπέστη.

Ο Όρμπαν, τότε νεαρός δικηγόρος, είχε γίνει ήρωας του φιλοδημοκρατικού κινήματος της Ουγγαρίας όταν απαίτησε δημόσια το 1989 την αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων από τη χώρα.

«Υπήρξε μια έκρηξη ενέργειας γύρω από την αλλαγή καθεστώτος που με συνεπήρε ως παιδί», δήλωσε ο Μαγιάρ πέρυσι στο podcast Fokuszcsoport.

Ο νέος πλέον πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είχε έρθει στο προσκήνιο πριν από δύο χρόνια, όταν η πρώην σύζυγός του και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Όρμπαν, Τζούντιτ Βάργκα, παραιτήθηκε μετά από το σκάνδαλο που προκλήθηκε λόγω της χάρης που δόθηκε το 2018 σε έναν άντρα για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης. Ο Μαγιάρ είχε καταγράψει συνομιλία του με την Βάργκα όπου αναφέρθηκε σε κυβερνητική παρέμβαση και συγκάληψη της υπόθεσης, την οποία και έδωσε στη δημοσιότητα μετά την ίδρυση του αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza το 2024.

Ο Μαγιάρ γρήγορα αποστασιοποιήθηκε από το κυβερνών κόμμα και το κατηγόρησε για διαφθορά και διάδοση προπαγάνδας, λέγοντας ότι είχε απογοητευτεί από το Fidesz.

Μόλις τέσσερις μήνες αφότου ο Μαγιάρ αναδύθηκε από την σχεδόν πλήρη αφάνεια, το νέο του κόμμα κέρδισε 30% στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2024, τερματίζοντας δεύτερο πίσω από το Fidesz και συντρίβοντας την υπόλοιπη αντιπολίτευση.

Σημαίες, αγροτικές περιοχές και social media

Η χθεσινή ήττα του Όρμπαν έχει ευρύτερες επιπτώσεις όχι μόνο για την Ουγγαρία αλλά και για την Ευρώπη και την λαϊκιστική ακροδεξιά της.

Ο Όρμπαν επιδίωξε να δημιουργήσει αυτό που αποκαλεί «ανελεύθερη δημοκρατία» από το 2010, περιορίζοντας τις ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης και τις δραστηριότητες των ΜΚΟ και αποδυναμώνοντας την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.

Είχε δημιουργήσει καλές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με την ΕΕ, η οποία ανέστειλε δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση λόγω ανησυχιών για τα δημοκρατικά πρότυπα της Ουγγαρίας.

Αντίθετα, ο Μαγιάρ έχει δεσμευτεί να ανοικοδομήσει τον δυτικό προσανατολισμό της Ουγγαρίας και να τερματίσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια έως το 2035, ενώ παράλληλα επιδιώκει «πραγματιστικές σχέσεις» με τη Μόσχα.

Έχει επίσης υποσχεθεί να ξεκλειδώσει τα παγωμένα κονδύλια της ΕΕ, κάτι που θα βοηθήσει στην αναζωογόνηση της στάσιμης οικονομίας της Ουγγαρίας.

«Την πρώτη μέρα πρέπει να ψηφίσουμε μέτρα κατά της διαφθοράς και πρέπει να υποβάλουμε την αίτησή μας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», δήλωσε ο Μαγιάρ το πρωί της Κυριακής, αφού ψήφισε.

Ωστόσο έχει κινηθεί προσεκτικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, επιθυμώντας να μην τρομάξει τους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους.

Σε αντίθεση με τον Όρμπαν, δεν απορρίπτει κατ' αρχήν το δικαίωμα της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ κάποια μέρα, ωστόσο το πρόγραμμα του Tisza δεν υποστηρίζει την ταχεία ένταξη του Κιέβου.

Όπως και το Fidesz, το Tisza αντιτίθεται στις ποσοστώσεις της ΕΕ για την υποδοχή μεταναστών και θα διατηρούσε επίσης έναν συνοριακό φράχτη που χτίστηκε υπό τον Όρμπαν για να κρατήσει έξω τους παράνομους μετανάστες. Ωστόσο, οι αναλυτές λένε ότι οι εντάσεις μεταξύ Βουδαπέστης και ΕΕ - που επιδεινώθηκαν περαιτέρω από το βέτο του Όρμπαν σε ένα πακέτο βοήθειας ύψους 90 δισ. ευρώ για το Κίεβο - θα μπορούσαν να μειωθούν υπό το Tisza.

«Ο Όρμπαν είχε χάσει την πίστη του στην τρέχουσα μορφή και κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ακολουθούσε μια πολιτική βέτο και παρεμπόδισης», δήλωσε ο Μπότον Φελέντι, γεωπολιτικός αναλυτής στην Red Snow Consulting.

Ο Μαγιάρ άντλησε ιδέες από το εγχειρίδιο του Όρμπαν σε αυτές τις εκλογές, διεξάγοντας μια προεκλογική εκστρατεία που τον οδήγησε στις αγροτικές περιοχές του Fidesz. Οι συγκεντρώσεις του περιλάμβαναν πάντα πολλές εθνικές σημαίες, σε μια έκκληση τύπου Όρμπαν στον πατριωτισμό των Ούγγρων ψηφοφόρων.

Τα συνεπή και σαφή μηνύματά του και η επιδέξια χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στην ταχεία άνοδό του, δήλωσε ο Γκάμπορ Τόκα, ανώτερος ερευνητής στα Αρχεία Ανοικτής Κοινωνίας Βέρα και Ντόναλντ Μπλίνκεν.

Γεννημένος το 1981 σε οικογένεια δικηγόρων, ο Μαγιάρ σπούδασε και αυτός νομική. Παντρεύτηκε την Βάργκα το 2006 και όταν η καριέρα της την οδήγησε στις Βρυξέλλες, ο Μαγιάρ εντάχθηκε στο διπλωματικό σώμα της Ουγγαρίας και εργάστηκε πάνω στη νομοθεσία της ΕΕ. Μετά την επιστροφή του στην Ουγγαρία, εργάστηκε σε μια κρατική τράπεζα και στη συνέχεια ηγήθηκε ενός οργανισμού φοιτητικών δανείων. Μαγιάρ και Βάργκα χώρισαν το 2023, αφού πρώτα απέκτησαν τρεις γιους.

Ο Μαγιάρ περιγράφει τον εαυτό του ως θρησκευόμενο και λέει ότι του αρέσει να μαγειρεύει και να παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους και τους γιους του.

Όταν ρωτήθηκε τον Δεκέμβριο πώς είχε αλλάξει από τότε που μπήκε στην πολιτική, ο Μαγιάρ αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που τον περιγράφουν ως ευέξαπτο, λέγοντας: «Τώρα μετράω μέχρι το 10».