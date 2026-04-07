Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Ουστ - Λουγκά της Ρωσίας

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Ουστ -Λουγκά της Ρωσίας στην περιοχή του Λένινγκραντ.

Το γενικό επιτελείο ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι έχει αρχικά επιβεβαιώσει ότι προκλήθηκαν ζημιές σε τρεις δεξαμενές αποθήκευσης που ανήκουν στην εταιρεία Transneft-Baltika.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ