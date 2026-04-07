Ευρωαγορές: Ξανά «πράσινες» περιμένοντας τη λήξη του τελεσίγραφου Τραμπ

Ο Τραμπ απειλεί ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν υποδομές ενέργειας και γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τα Στενά.

Τελευταία ενημέρωση: 11:45

Μετά από ένα ασταθές ξεκίνημα όπου οι δείκτες κατέγραψαν νευρικές κινήσεις, πλέον τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται με σταθερό κερδοφόρο βήμα την Τρίτη, την ώρα που οι επενδυτές περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις ενόψει της λήξης της προθεσμίας που έθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ για τη διακίνηση πετρελαίου, η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 γύρισε και πάλι «πράσινος» και μάλιστα στο +0,71% στις 600,87 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx κερδίζει 0,79% στις 5.738 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στη Φρανκφούρτη ανεβαίνει 0,77% στις 23.347 μονάδες, ο βρετανικός FTSE κερδίζει 0,33% στις 10.469 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει 1,26% στις 8.062 μονάδες. Στην Ισπανία και την Ιταλία, ο ΙΒΕΧ 35 σημειώνει κέρδη 1,10% στις 17.745 μονάδες και ο FTSE MIB ενισχύεται πάνω από 1% στις 46.104 μονάδες.

Τα κύρια ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επιστρέφουν από τις διακοπές του Πάσχα, μετά από τετραήμερη αργία και αφού ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης σε ανάμεικτο έδαφος.

Ο Τραμπ απείλησε ότι ο αμερικανικός στρατός θα χτυπήσει υποδομές ενέργειας και γέφυρες του Ιράν -εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ έως τις 8 μ.μ. την Τρίτη (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος)- εντός τεσσάρων ωρών από τη μη τήρηση της προθεσμίας.

Το τελεσίγραφο ήρθε παράλληλα με ανάμεικτα μηνύματα από την Ουάσινγκτον, με τον Τραμπ να υπονοεί επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την προθεσμία.

Το Στενό του Ορμούζ διαχειρίζεται ένα σημαντικό μερίδιο του παγκόσμιου ημερήσιου εμπορίου πετρελαίου και η διαταραχή του από τα τέλη Φεβρουαρίου έχει κρατήσει τις αγορές ενέργειας σε αναταραχή και έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν ασταθείς συναλλαγές την Τρίτη, με τους κύριους δείκτες να σημειώνουν απώλειες καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τα στοιχεία του PMI για τον τομέα της μεταποίησης για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωζώνη τον Μάρτιο, τα οποία θα δημοσιευτούν αργότερα την Τρίτη, τα οποία θα καταγράφουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στην ευρωπαϊκή οικονομία.