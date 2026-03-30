Υποτονικό κλίμα στις ευρωαγορές υπό τον φόβο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται την Δευτέρα οι περισσότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές εξετάζουν την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή καθώς αυτός εισέρχεται στην πέμπτη του εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,13% στα 574,56 δολάρια με τους κλάδους των τραπεζών, των αυτοκινήτων, των βιομηχανιών και των οικονομικών υπηρεσιών να σημειώνουν απώλειες. Ο δείκτης Eurostoxx 50 διολισθαίνει 0,15% στις 5.496 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη καταγράφει πτώση 0,29% στις 22.251 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,06% στις 7.695 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 ενισχύεται 0,26% στις 9.993 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB κινείται με πτώση 0,15% στις 43.320 μονάδες. Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 κερδίζει 0,08% στις 16.850 μονάδες.

Σε συνέντευξή του την Κυριακή στους FT, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα μπορούσε να πάρει του πετρέλαιο του Ιράν» και να καταλάβει το νησί Χαργκ που αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό κόμβο της χώρας. Επιπλέον, οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις προς το Ισραήλ, σηματοδοτώντας την επίσημη εμπλοκή τους στον πόλεμο.

Στα commodities, το πετρέλαιο συνεχίζει την ανοδική του πορεία μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 3,2% στα 116,17 δολάρια ανά βαρέλι, με τον παγκόσμιο δείκτη αναφοράς να οδεύει προς δεύτερο συνεχόμενο μήνα ανόδου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Από την άλλη, τα futures του αμερικανικού αργού, καταγράφουν κέρδη 2,23% στα 101,83 δολάρια ανά βαρέλι.

Πτώση στην Ασία

Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο γύρω από τις εξελίξεις στον πόλεμο.

Ο δείκτης Kospi της νότιας Κορέας έκανε «βουτιά» άνω του 5% ωστόσο μάζεψε τις απώλειες και έκλεισε με - 2,97% στις 5.277,3 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 3% στις 1.107,05 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,79% στις 51.885,85 μονάδες, ενώ ο Topix έχασε 2,94% στις 3.542,34 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας διολίσθησε κατά 0,65%, κλείνοντας στις 8.461 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε πάνω από 1%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,24% στις 4.491,95 μονάδες.