Ποιοτικές υπηρεσίες: Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας σύγχρονος πάροχος ενέργειας

Η εποχή που διαλέγαμε πάροχο ενέργειας με βάση το ποιος είχε το πιο χαμηλό πάγιο έχει μάλλον περάσει ανεπιστρεπτί.

Σήμερα, ιδιώτες αλλά και εταιρικοί πελάτες δεν βλέπουν την ενέργεια ως έναν ακόμα λογαριασμό που έρχεται στο mail, αλλά ως έναν σημαντικό συνεργάτη σε έναν κόσμο με σύνθετες ανάγκες και υψηλές απαιτήσεις.

Πώς, λοιπόν, θα κάνουμε την ιδανική επιλογή και ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που θα μας κάνουν να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση, ειδικά αν είμαστε επιχειρηματίες;

1. Ευελιξία και έξυπνες λύσεις

Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική: ένας φούρνος έχει άλλες ανάγκες από μια εταιρεία software, που σημαίνει ότι ο πάροχος που θα επιλέξεις πρέπει να προσφέρει προγράμματα που να “κουμπώνουν” πάνω σου. Εδώ είναι που μπαίνουν στο παιχνίδι και τα εταιρικά συνδυαστικά προγράμματα ενέργειας, λύσεις που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να ενοποιήσει τις ανάγκες της (π.χ. ρεύμα και φυσικό αέριο) κάτω από μια ομπρέλα, κερδίζοντας συχνά καλύτερες τιμές, ενιαία διαχείριση και, το κυριότερο, λιγότερο “διοικητικό” φόρτο.

2. Αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια

Ξέρεις εκείνα τα ψιλά γράμματα που χρειάζονται μεγεθυντικό φακό και πτυχίο νομικής για να αποκρυπτογραφηθούν; Ε, ένας ποιοτικός πάροχος τα έχει καταργήσει, καθώς η διαφάνεια στην τιμολόγηση είναι το Α και το Ω. Θέλεις να ανοίγεις τον λογαριασμό και να καταλαβαίνεις σε δευτερόλεπτα τι πλήρωσες για την κατανάλωση, τι αφορά τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και πού ακριβώς πήγε το κάθε ευρώ, με την εμπιστοσύνη να χτίζεται πάνω σε νούμερα και όχι σε… εκπλήξεις στο τέλος του μήνα.

3. Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση

Παρά την ψηφιοποίηση και το πόσο αυτή θεωρείται προαπαιτούμενο σήμερα, δεν γίνεται να μπουν όλα στον αυτόματο πιλότο - όταν προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα, θέλεις να μιλήσεις με άνθρωπο που θα βρει λύση στο δικό σου προσωπικό θέμα, όχι κάποιο chat bot που θα σου δώσει μια γενική απάντηση.

Κι εδώ μπαίνει ο προσωπικός σύμβουλος ενέργειας (Account Manager), ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τους εταιρικους πελάτες. Ένας τέτοιος συνεργάτης γνωρίζει το προφίλ της επιχείρησής σου και μπορεί να σου δώσει λύσεις άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να εξηγείς το ιστορικό σου από την αρχή κάθε φορά. Και το πιο σημαντικό; Ένας τέτοιος πάροχος σκοπό έχει να σε βοηθήσει, με συμβουλές για τη βελτίωση της απόδοσης των εγκαταστάσεών σου, τρόπους να μειώσεις το κόστος σου και πολλά άλλα, γεγονός που τον κάνει “απαραίτητο” σε πολλαπλά επίπεδα.

4. Ψηφιακή εμπειρία χωρίς "κολλήματα"

Σε μια επιχείρηση, ο χρόνος είναι κυριολεκτικά χρήμα - δεν έχεις την πολυτέλεια να περιμένεις στην αναμονή ενός τηλεφωνικού κέντρου για να δεις το ιστορικό των πληρωμών σου. Ένας σύγχρονος πάροχος (πρέπει να) προσφέρει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα ή, ακόμα καλύτερα, ένα δυνατό app, όπου μπορείς να βλέπεις την κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο, να κατεβάζεις τα παραστατικά σου και να κάνεις αναλύσεις με το πάτημα ενός κουμπιού. Διαφορετικά, μάλλον δεν είναι έτοιμος για τις ανάγκες σου.

5. Αξιοπιστία και σιγουριά

Σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, η σταθερότητα είναι χρυσός, που σημαίνει ότι η οικονομική ευρωστία του παρόχου είναι κριτήριο επιβίωσης. Θέλεις να ξέρεις ότι ο συνεργάτης σου θα είναι εκεί και αύριο, ότι έχει τη δυνατότητα να απορροφά κραδασμούς της αγοράς και ότι η… τροφοδοσία σου δεν πρόκειται να κινδυνεύσει ποτέ - κι αυτό, ειδικά σήμερα, είναι από τα πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής.

6. Η πράσινη πλευρά της ενέργειας

Τέλος, πολλές επιχειρήσεις πλέον κρίνονται και από το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα - σήμερα, άλλωστε, η βιωσιμότητα αποτελεί ανάγκη και όχι μόδα. Ένας ποιοτικός πάροχος, λοιπόν, οφείλει να προσφέρει ενέργεια και από ΑΠΕ και, κυρίως, να παρέχει τα απαραίτητα Πράσινα Πιστοποιητικά (Εγγυήσεις Προέλευσης), κάτι που βοηθά όχι μόνο τον πλανήτη, αλλά ενισχύει και το προφίλ της δικής σου εταιρείας στους πελάτες και τους συνεργάτες σου.

Όταν βρεις εκείνον τον πάροχο που συνδυάζει τα παραπάνω, θα διαπιστώσεις ότι η ενέργεια παύει να είναι πονοκέφαλος και γίνεται ένα εργαλείο που βοηθά την επιχείρησή σου να αναπτυχθεί με ασφάλεια και βιώσιμο τρόπο.