Χρυσοχοΐδης: Να απαγορευτούν πατίνια στους ανήλικους και «γουρούνες» στα νησιά

Στο θέμα της πλήρους απαγόρευσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και την θέσπιση αυστηρού πλαισίου και περιορισμών πατινιών για τους νέους και κανονισμών για τους ενήλικες χρήστες, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε σημερινή συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό ErtNews, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», ενώ εξέφρασε την άποψη να καταργηθούν και οι «γουρούνες» στα νησιά.

Ο υπουργός, εκτός από το σοβαρό θέμα των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, και την οδική ασφάλεια, κυρίως στα νησιά την θερινή περίοδο, αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητήματα που απασχολούν τον τελευταίο καιρό την κοινή γνώμη και ειδικότερα για την ασφάλεια στα Πανεπιστήμια, τα ηλεκτρικά πατίνια, το σχέδιο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. για το κυκλοφοριακό, αλλά και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους οικισμούς.

Για ηλεκτρικά πατίνια ο υπουργός επανέλαβε προηγούμενες δηλώσεις του για την πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους, καθώς και θέσπιση ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου και περιορισμών για τους νέους και κανονισμών για τους ενήλικες χρήστες.

Μεταξύ αυτών είναι η υποχρεωτική εγκατάσταση «κόφτη» ταχύτητας, απαγόρευση κυκλοφορίας σε λεωφόρους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση, καθώς και πιστοποίηση ασφαλείας των οχημάτων. Παράλληλα, οι δήμοι θα κληθούν να καθορίσουν ανώτατο αριθμό πατινιών ανά περιοχή ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης εξάπλωσής τους.

Για τα μηχανάκια και τις «γουρούνες» στα νησιά ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση κράνους. Δεν μπορεί να νοικιάζεται μηχανάκι χωρίς αυτό. Η Ελληνική Αστυνομία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους ελέγχους κατά τη θερινή περίοδο, με ειδικές ομάδες Τροχαίας που θα μετακινηθούν από την Αθήνα προς τα νησιά.

Ειδικά για τις τετράτροχες «γουρούνες», είπε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και θα πρέπει να καταργηθούν πλήρως λόγω των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και των ανθρώπινων απωλειών που έχουν καταγραφεί, ειδικά μεταξύ των ξένων τουριστών.

Για την ασφάλεια στα Πανεπιστήμια, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα πρόσφατα σοβαρά επεισόδια τόνισε: «Δεν χρειάζεται η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, χρειάζεται η ασφάλεια στα πανεπιστήμια». Αυτή, όπως είπε, διασφαλίζεται τόσο μέσα από μια συλλογική αντίληψη σεβασμού του πανεπιστημιακού χώρου όσο και μέσω σύγχρονων τεχνικών μέσων και ελέγχων.

Για ίδιο θέμα επιγραμματικά ανέφερε:

- Τα πρόσφατα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ωστόσο τέτοιες πρακτικές πρέπει να εκλείψουν οριστικά από τα πανεπιστήμια.

- Η εφαρμογή ελεγχόμενης εισόδου με ταυτοποίηση, είναι καθοριστικής σημασίας, ενώ ήδη δρομολογούνται οι σχετικές μελέτες από το Υπουργείο Παιδείας.

- Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αποτελεί πλέον έναν σύγχρονο και ασφαλή πανεπιστημιακό χώρο, χωρίς καταλήψεις και με συστήματα επιτήρησης που επιτρέπουν σε φοιτητές και διδάσκοντες να εργάζονται απρόσκοπτα.

- Πλέον δεν υπάρχουν καταλήψεις σε κανένα πανεπιστήμιο της χώρας, ούτε τα φαινόμενα ανομίας που χαρακτήριζαν προηγούμενες περιόδους. Tα περισσότερα ιδρύματα έχουν πλέον οργανωμένη λειτουργία και ελεγχόμενη πρόσβαση.

Για τη συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές, σημείωσε ότι είναι εξαιρετική, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών και τις συναντήσεις της Κυβέρνησης με τους Πρυτάνεις. Διαμορφώνεται, πλέον, μια κοινή αντίληψη ότι η ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για όλους.

Για το σχέδιο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. και το κυκλοφοριακό πρόβλημα ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε:

- Το σχέδιο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να αναπτυχθεί πλήρως έως το τέλος Μαΐου. Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης της κυκλοφορίας με περίπου 150 αστυνομικούς, ομάδες δικυκλιστών, drones και σύγχρονα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο.

- Στόχος είναι η επιτάχυνση της κυκλοφορίας και η αποσυμφόρηση βασικών οδικών αξόνων της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου και του Κηφισού, ο οποίος αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα, λόγω του τεράστιου όγκου οχημάτων.

Για τα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης

- Η Τροχαία πραγματοποιεί καθημερινά εκτεταμένους ελέγχους για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, ιδιαίτερα μετά τις ώρες αιχμής. Είναι αναγκαία η ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτικών αστυνομιών στους ελέγχους.

- Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης χώρων στάθμευσης, ωστόσο είναι απαράδεκτο το φαινόμενο των οδηγών που σταθμεύουν παράνομα και προκαλούν τεράστια ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες.

Για την αυξημένη παραβατικότητα σε οικισμούς

- Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα υποβάθμισης και εγκληματικότητας, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.

- Η Ελληνική Αστυνομία έχει αναπτύξει εδώ και μήνες ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με αυξημένη παρουσία αστυνομικών στους οικισμούς, ενώ πραγματοποιούνται καθημερινές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση κλοπών ρεύματος, ναρκωτικών, όπλων και άλλων μορφών εγκληματικότητας.

- Παράλληλα, οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές για τους υπότροπους δράστες κακουργημάτων, συμβάλλουν, ήδη, στην καταγραφή των πρώτων αποτελεσμάτων περιορισμού της εγκληματικότητας.

Καταλήγοντας για το συγκεκριμένο ζήτημα ο υπουργός τόνισε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Στόχος είναι οι περιοχές αυτές να λειτουργούν με όρους ασφάλειας και κανονικότητας, όπως κάθε άλλη γειτονιά της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ