OpenAI: Υπέγραψε συμφωνία με τη Μάλτα για παροχή του ChatGPT Plus

Η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI ανακοίνωσε το Σάββατο ότι υπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση της Μάλτας, ώστε να παρέχει σε όλους τους κατοίκους πρόσβαση στην υπηρεσία ChatGPT Plus για έναν χρόνο, αφού παρακολουθήσουν ένα μάθημα σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάιο και αναμένεται να επεκταθεί καθώς περισσότεροι κάτοικοι της Μάλτας ολοκληρώνουν το μάθημα, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν.

Θα είναι επίσης διαθέσιμο και για Μαλτέζους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό.

«Μετατρέπουμε μια άγνωστη έννοια σε πρακτική βοήθεια για τις οικογένειες, τους φοιτητές και τους εργαζομένους μας», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της OpenAI, ο υπουργός Οικονομίας της Μάλτας, Σίλβιο Σκέμπρι.

Η Μάλτα είναι η πρώτη χώρα που εγκαινιάζει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.