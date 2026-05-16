Γάζα: Νεκρός ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς

Ο θάνατος του Εζεντίν αλ Χαντάντ ανακοινώθηκε απ' το Ισραήλ και επιβεβαιώθηκε απ' την ισλαμιστική οργάνωση.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ένας από τους βασικούς εγκεφάλους της άνευ προηγουμένου επίθεσης την 7ης Οκτωβρίου του 2023 μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα χθες, Παρασκευή, στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός και η Σιν Μπετ, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, «ανακοινώνουν (…) ότι ο τρομοκράτης Εζεντίν αλ Χαντάντ εξουδετερώθηκε», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ενώ η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε από το AFP από αξιωματούχους της Χαμάς.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει χθες ότι στοχοθέτησε τον αξιωματούχο αυτόν της Χαμάς, χωρίς να επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Επιβεβαίωσε η Χαμάς

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσε στο Reuters τον θάνατο του επικεφαλής της στρατιωτικής του πτέρυγας Ιζ Αλ Ντιν Αλ Χαντάντ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ