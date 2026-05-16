Χριστοδουλίδης: Τα μεγάλα εθνικά θέματα, οικονομία, άμυνα και ασφάλεια, το μέλλον των χωρών μας δεν προσφέρονται για πειραματισμούς

«Η χαρά μου είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί δύο μόλις μέρες αφότου είχα την ξεχωριστή τιμή να απευθυνθώ στη Βουλή των Ελλήνων έχω εκ νέου την ευκαιρία να σας μεταφέρω την αδελφική αγάπη και την εκτίμηση του κυπριακού λαού μαζί με την ευγνωμοσύνη για την ουσιαστική συμπαράσταση και την έμπρακτη στήριξη», ανέφερε από βήματος του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Είπε ότι «στα 52 χρόνια παρουσίας της η ΝΔ έχει πρωταγωνιστική συμβολή στην τιτάνια προσπάθεια για εθνική ανασυγκρότηση και ενότητα, για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο και είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι σε όλα αυτά τα χρόνια που ο ελληνικός λαός της ανέθεσε την ευθύνη διακυβέρνησης αλλά και όποτε βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, το αποτύπωμα της ΝΔ υπήρξε θετικό».

Μίλησε για ένα κόμμα που είναι θεμελιωμένο στα οράματα του ιδρυτή του Κωνσταντίνου Καραμανλή «ο οποίος πάνω στα ερείπια της μεταπολίτευσης και μέσα στη δίνη του Ψυχρού Πολέμου είχε τη διορατικότητα να οδηγήσει τη χώρα προς την κατεύθυνση που διασφαλίζει ασφάλεια, διασφαλίζει προοπτική». Έκανε ειδική αναφορά στη φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή «η Ελλάς ανήκει στη Δύση» επισημαίνοντας ότι παραμένει διαχρονική.

«Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής μας οικογένειας Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλιές υπεύθυνα και συλλογικά ως πυλώνες προόδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις», υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι όλα αυτά που αναφέρει δοκιμάστηκαν στην πράξη πριν λίγους μήνες όταν η Κύπρος βρέθηκε στην ανάγκη να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ για την ασφάλεια των πολιτών της μετά την επίθεση στις βρετανικές βάσεις. «Αγαπητέ Κυριάκο, ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουμε την άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη ανταπόκρισή σου, όταν επικοινώνησα μαζί σου για να σου ζητήσω βοήθεια», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Χωρίς δισταγμό, χωρίς δεύτερη σκέψη ο φίλος Κυριάκος Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε αμέσως στέλνοντας στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών της Ελληνικής Αεροπορίας και δυο υπερσύγχρονες φρεγάτες για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου και του λαού μας». Υπογράμμισε ότι η ελληνική παρουσία λειτούργησε ως προπομπός ώστε κι άλλα ευρωπαϊκά κράτη να αποδείξουν στην πράξη την αλληλεγγύη τους.

«Υπάρχει και μια άλλη διάσταση: η μικρή Ελλάδα ήταν από τις πολύ λίγες χώρες στην Ευρώπη που ανταποκρίθηκε όχι μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά ανταποκρίθηκε στο αίτημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο αίτημα του Κατάρ, στο αίτημα της Σαουδικής Αραβίας», είπε ακόμη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην άσκηση της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κύπρο και είπε ότι Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών με έμφαση στη νέα γενιά. Η ακρίβεια, η απασχόληση, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, το μεταναστευτικό, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και πολλά άλλα αποτελούν προτεραιότητες που απαιτούν συνεργασία για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

«Τα μεγάλα εθνικά θέματα, η οικονομία, η άμυνα και η ασφάλεια, το μέλλον των χωρών μας δεν προσφέρονται για πειραματισμούς», τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ