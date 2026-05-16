Πιερρακάκης: Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας

Τρέχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να τρέξουμε και ακόμα γρηγορότερα, ανέφερε στο συνέδριο της ΝΔ ο ΥΠΕΘΟ.

«Υπάρχουν συνέδρια που αφορούν απλά και μόνο την πορεία ενός κόμματος και συνέδρια που αφορούν την πορεία της χώρας. Η δική μας συνάντηση αφορά το δεύτερο», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο συνέδριο της ΝΔ.

Ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε πως «δεν δώσαμε τη μάχη απλώς και μόνο για να γυρίσει η Ελλάδα στην κανονικότητα» και πως «τώρα περνάμε στην Ελλάδα της φιλοδοξίας».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «σήμερα χτίζουμε ξανά και αυτή τη φορά πατάμε σε γερά θεμέλια».

«Τρέχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να τρέξουμε και ακόμα γρηγορότερα. Οι μεγάλες παρατάξεις γεννιούνται όχι για να διαχειριστούν αλλά για να αλλάξουν μια χώρα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το κατάλαβε. Είδε τότε την ευκαιρία μιας νέας Ελλάδας και άρχισε να χτίζει. Δεν έφτιαξε απλά έργα από μπετά και σίδηρο, έχτισε ξανά την αυτοπεποίθηση της χώρας. Αυτό είναι και το δικό μας χρέος. Ζούμε μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αλλαγές, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει οικονομίας, κοινωνίες και ισορροπίες ισχύος. Η Ελλάδα έχει ευκαιρία να γίνει κόμβος καινοτομίας», συνέχισε ο κ. Πιερρακάκης.

«Να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη παντού. Να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Πεποίθησή μας είναι ότι η τεχνολογία πρέπει να προχωρά μαζί με τη δημοκρατία, μαζί με τους θεσμούς , μαζί με τον άνθρωπο. Η ενέργεια είναι επίσης μεγάλο ζήτημα και θέλουμε και άλλες επενδύσεις», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Eθνικής Oικονομίας και Oικονομικών τόνισε πως η ανάπτυξη πρέπει να αφορά τους πάντες. «Δεν πιστεύουμε στα παλιά διλήμματα. Τόσο η εποχή του κρατισμού όσο και η εποχή της απόλυτης αυτορρύθμισης έχει παρέλθει», επισήμανε.

«Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας», πρόσθεσε μεταξύ άλλων. «Η Ελλάδα έχει εξωτερική πολιτική θαρραλέα με καθαρές κόκκινες γραμμές», υπογράμμισε.

«Η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά του τόπου. Έρχεται και από τις μικρές υποδομές», συμπλήρωσε και ανέφερε πως «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους».

«Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους αλλά όταν κοιτάνε τον ορίζοντα της χώρας. Ας τολμήσουμε ξανά, μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι, να χτίσουμε, να εμπνεύσουμε, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ