Η Κρήτη στο επίκεντρο νέων τουριστικών επενδύσεων υψηλών προδιαγραφών

Σε τροχιά υλοποίησης μεγάλη τουριστική επένδυση 50 εκατ. ευρώ.

Η Κρήτη επιβεβαιώνει με ολοένα και πιο έντονο τρόπο τη θέση της ως ένας από τους πλέον ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς της Μεσογείου στον τομέα της φιλοξενίας, με νέες μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις να δρομολογούνται στο νησί και να ενισχύουν περαιτέρω το αποτύπωμα του ελληνικού τουρισμού υψηλών προδιαγραφών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα πεντάστερη επένδυση της οικογένειας Βανταράκη στη Γεωργιούπολη, ύψους άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πέτρος Βανταράκης διευθύνων σύμβουλος στην Vantarakis Hotel, η Κρήτη αποτελεί σήμερα έναν εξαιρετικά ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις, με τις υποδομές που προχωρούν να αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική του νησιού τα επόμενα χρόνια.

«Το νέο αεροδρόμιο θα απογειώσει την Κρήτη, ενώ με τον νέο ΒΟΑΚ τα πράγματα θα βελτιωθούν άρδην για το νησί και συνολικά για την εμπειρία του επισκέπτη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η είσοδος νέων διεθνών brands στην Κρήτη, όπως το Hilton, προσδίδει επιπλέον λάμψη και κύρος στον προορισμό.

Η νέα επένδυση αφορά την ανάπτυξη πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος 499 κλινών στη θέση «Τζούγκαρη», εκτός του οικισμού Ασπρουλιανών, σε άμεση σύνδεση με τη Γεωργιούπολη και τον ευρύτερο τουριστικό άξονα της περιοχής.

Το νέο project της εταιρείας «ΑΝΑΞ Ξενοδοχειακή Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» θα αναπτυχθεί σε έκταση άνω των 63 στρεμμάτων και θα διαθέτει 303 δωμάτια, μεταξύ των οποίων δίκλινα, σουίτες αλλά και δωμάτια για ΑμεΑ. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει εστιατόρια, spa, γυμναστήριο, εμπορικά καταστήματα, χώρους αναψυχής και εκτεταμένες εγκαταστάσεις πισινών.

Όπως ανέφερε ο κ. Βανταράκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η νέα μονάδα, η οποία θα αναπτυχθεί δίπλα στο υφιστάμενο Anemos Luxury Grand Resort, εκτιμάται ότι θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες της μέσα στην επόμενη τριετία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως εξήγησε, θα δοθεί στη γαστρονομία, με τη νέα μονάδα να ενσωματώνει και σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από το street food, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια διαφορετική εμπειρία φιλοξενίας για τον επισκέπτη.

Ο Πέτρος Βανταράκης ανέδειξε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον ξενοδοχειακό κλάδο την έλλειψη εργαζομένων, σημειώνοντας ότι πλέον ο ανταγωνισμός για την εξεύρεση προσωπικού είναι ιδιαίτερα έντονος.

«Σήμερα ο εργαζόμενος όταν φύγει από ένα ξενοδοχείο, θα βρει αμέσως δουλειά σε άλλο. Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να δίνουν καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Διαφορετικά, έχασαν τον εργαζόμενο», υπογράμμισε.

Όπως είπε, η κρίση στη Μέση Ανατολή είχε ως αποτέλεσμα να επιστρέψουν στην ελληνική αγορά αρκετοί επαγγελματίες του τουρισμού, γεγονός που βοήθησε στη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων με έμπειρο προσωπικό.

Σε τούτο το σημείο, να τονιστεί ότι ο όμιλος Vantarakis Hotel Collection διαθέτει πέντε πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή της Γεωργιούπολης και απασχολεί περισσότερους από 700 εργαζόμενους, φιλοξενώντας περισσότερους από 2.000 επισκέπτες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Βανταράκη, ο όμιλος καταφέρνει να διατηρεί κάθε χρόνο πάνω από το 90% των ίδιων εργαζομένων, στοιχείο που αποδίδεται τόσο στη διοικητική οργάνωση όσο και στις συνθήκες εργασίας που προσφέρονται.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ενώ η βασική αγορά της περιοχής παραμένει η γερμανική, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική προσπάθεια εμπλουτισμού της πελατειακής βάσης με νέες αγορές, όπως η βρετανική, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα πολλά υποσχόμενη και την αγορά της Ινδίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, σύμφωνα με την οποία η Κρήτη παρουσιάζει αύξηση επισκεπτών αλλά μικρή μείωση στα έσοδα, ο Πέτρος Βανταράκης εκτίμησε ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη μείωση των διανυκτερεύσεων.

Όπως εξήγησε, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της γερμανικής αγοράς, όπου λόγω της οικονομικής πίεσης οι επισκέπτες περιορίζουν κατά περίπου δύο ημέρες τη διάρκεια των διακοπών τους, επηρεάζοντας έτσι τη συνολική τουριστική δαπάνη.

Η νέα επένδυση της οικογένειας Βανταράκη έρχεται να προστεθεί στο ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, που περιλαμβάνει τα Anemos Luxury Grand Resort, Mythos Palace Resort & Spa, Eliros Mare Hotel, Pepper Sea Club και Ventale Island Breeze Resort, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Γεωργιούπολης ως μιας περιοχής που εξελίσσεται σε σημαντικό πόλο τουριστικών επενδύσεων υψηλής στάθμης στην Κρήτη.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση μεγάλης τουριστικής και οικιστικής επένδυσης στην Τριόπετρα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε μετά την έγκριση από το υπουργείο Πολιτισμού της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιοχή περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης, συνολικής έκτασης 1.215 στρεμμάτων στον δήμο Αγίου Βασιλείου.

Η επένδυση, που προωθείται από την Emerald Developments συμφερόντων του ομίλου Φωτιάδη, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξενοδοχείο πέντε αστέρων με περίπου 600 κλίνες, πολυτελείς κατοικίες και υποδομές υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το project θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις, με το πρώτο μέρος να αφορά τουριστικές υποδομές στο παραλιακό μέτωπο και το δεύτερο την ανάπτυξη οικιστικού συγκροτήματος στην ευρύτερη ιδιόκτητη έκταση.

Προς επίρρωση των παραπάνω, η Κρήτη δείχνει να εισέρχεται σε μια νέα φάση τουριστικής ανάπτυξης, όπου οι μεγάλες επενδύσεις δεν περιορίζονται μόνο στην αύξηση των κλινών, αλλά συνδέονται πλέον με τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση των υποδομών και τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας του νησιού. Την ίδια στιγμή, η ισχυρή κινητικότητα που καταγράφεται σε περιοχές όπως η Γεωργιούπολη και η νότια Κρήτη επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει ενεργό, με το νησί να διατηρεί σταθερά τη θέση του στο επίκεντρο του ελληνικού τουριστικού επιχειρείν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ