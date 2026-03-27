Ράλι 3% για χρυσό με ώθηση από «buy the dip»

Άλμα άνω του 3% σημείωσε ο χρυσός την Παρασκευή λόγω του dip-buying (αγορά στη «βουτιά») αποτινάσσοντας 3 διαδοχικές εβδομάδες απωλειών, ενώ οι επενδυτές αναζητούν σημάδια αποκλιμάκωσης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 3,6% στα 4.536,29 δολάρια ανά ουγγιά αφού κατέπεσε σε χαμηλό 4 μηνών στα 4.097,99 δολάρια η ουγγιά τη Δευτέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου κέρδισαν 3,6% στα 4.533,70 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε 4,4% στα 71,01 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αναρριχήθηκε 3% στα 1.882,05 δολάρια, ενώ το παλλάδιο πρόσθεσε 3,7% στα 1.403,54 δολάρια.

«Το πρόσφατο sell off δημιούργησε μια πραγματικά καλή ευκαιρία για αγορές καθώς οι τιμές έπεσαν. Αυτή είναι μια απίστευτη στιγμή για να αγοράσετε χρυσό», τόνισε ο Ντάνιελ Παβιλόνις, ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος αγοράς στην RJO Futures.

«Θα δούμε μια αργή άνοδο τις επόμενες δύο εβδομάδες. Και στη συνέχεια, αν αυτή η κατάσταση στο Ιράν συνεχιστεί, έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να ρισκάρουμε», πρόσθεσε.

Οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι, παρά την παράταση της προθεσμίας που έδωσε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη απέρριψε μια πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο πόλεμος, που βρίσκεται τώρα στην τέταρτη εβδομάδα του, έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας την παγκόσμια οικονομία με τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και λιπασμάτων που έχουν τροφοδοτήσει φόβους για πληθωρισμό.

Η άνοδος του πληθωρισμού έχει μετατοπίσει τις προοπτικές της Fed προς πιθανές αυξήσεις επιτοκίων, οι οποίες συνήθως επιβαρύνουν τον χρυσό αυξάνοντας το κόστος διακράτησής του.