Νέα πτώση στις ευρωαγορές

Στα «κόκκινα» παρέμειναν και την Παρασκευή οι ευρωαγορές μετά την απόφαση του Τραμπ να παρατείνει έως τις 6 Απριλίου την παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν ενώ παράλληλα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έχασε 0,95% στις 575,30 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να ολοκληρώνουν σε κόκκινο έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 απώλεσε 1,19% στις 5.499 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε απώλειες 1,38% στις 22.300 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,87% στις 7.701 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε πτώση 0,05% στις 9.967 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB ολοκλήρωσε στα επίπεδα των 43.379 μονάδων, με -0,74%. Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διολίσθησε 0,74% στις 16.837 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, η μετοχή της εταιρείας βιοτεχνολογίας Excellergy έκανε ράλι 7,94% στο Χρηματιστήριο της Ελβετίας καθώς η Novartis κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει και τα 2 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με το Bloomberg, το deal αναμένεται να κλείσει το δεύτερο μισό του έτους υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφέρει ότι περιλαμβάνει τόσο προκαταβολικές πληρωμές και καταβολές που συνδέονται με την επίτευξη οροσήμων.

Ταυτόχρονα, ο τίτλος της AstraZeneca ισχυροποιήθηκε 3,48% αφού αποκάλυψε ότι το πειραματικό φάρμακο για τις πνευμονοπάθειες πέτυχε τον στόχο του σε δύο κλινικές δοκιμές τελικού σταδίου.

Στα μάκρο της ημέρας, οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία μειώθηκαν κατά 0,4% τον Φεβρουάριο, έπειτα από την ανοδική αναθεώρηση του Ιανουαρίου στο 2%, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η ετήσια αύξηση των πωλήσεων επιβραδύνθηκε στο 2,5% τον Φεβρουάριο από 4,8% τον Ιανουάριο, καθώς οι ασυνήθιστα βροχερές καιρικές συνθήκες κράτησαν ορισμένους καταναλωτές στο σπίτι, σύμφωνα με την ONS, με μηνιαία μείωση στις αγορές καυσίμων αυτοκινήτων, ενδυμάτων, τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός στην Ισπανία σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024 εν μέσω του ράλι των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 3,3% από ένα χρόνο νωρίτερα μετά από άνοδο 2,5% το Φεβρουάριο, όπως έδειξαν τα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν για αύξηση 3,8%.