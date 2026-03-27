Αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ για πενθήμερη «παύση πυρός», η συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ εξακολουθεί να χτυπά επανειλημμένα ενεργειακές και πυρηνικές υποδομές του Ιράν.

Συγκεκριμένα, σήμερα τα ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις έπληξαν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο κεντρικό Ιράν.

«Το συγκρότημα αντιδραστήρων βαρέος ύδατος Χοντντάμπ (σ.σ. η ονομασία του αντιδραστήρα Αράκ) έγινε στόχος σε δύο στάδια επιθέσεων από τον Αμερικανό και Σιωνιστή εχθρό», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θανάτους, ούτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας.

Παράλληλα, οι δυο σύμμαχοι χτύπησαν και εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου Αρντακάν στην επαρχία Γιαζντ στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν.

Όπως αναφέρεται: «έγινε στόχος επίθεσης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον αμερικανοσιωνιστή εχθρό», τόνισε ο οργανισμός στο κανάλι του στο Telegram, προσθέτοντας ότι η επίθεση «δεν προκάλεσε απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ