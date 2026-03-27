Axios: Δριμύ «κατηγορώ» Βανς σε Νετανιάχου - «Πούλησες εύκολο πόλεμο στον Τραμπ»

Ο Βανς κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ την ιδέα ενός «εύκολου» πολέμου κατά του Ιράν σύμφωνα με το Axios.

Το πιο σημαντικό έργο της καριέρας του ετοιμάζεται να αναλάβει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς: να ηγηθεί της αμερικανικής προσπάθειας να τερματιστεί ένας πόλεμος με το Ιράν, για τον οποίο ανησυχούσε εξαρχής. Σύμφωνα με το Axios, ο Βανς έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις στα εμπλεκόμενα μέρη στην κλιμάκωση και αναμένεται να είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Βανς ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την αισιόδοξη προπολεμική εκτίμηση του Ισραήλ για την εξέλιξη του πολέμου και τώρα αναμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για μερικές ακόμη εβδομάδες, σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές. Οι σύμβουλοι του Βανς πιστεύουν ότι ορισμένοι Ισραηλινοί προσπαθούν να υπονομεύσουν τον αντιπρόεδρο, ίσως επειδή τον θεωρούν ανεπαρκώς σκληρό. Όμως Ισραηλινοί αξιωματούχοι το αρνούνται.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου άρχισαν να υποπτεύονται ότι ορισμένοι στην ισραηλινή κυβέρνηση επιχειρούν να δυσφημίσουν τον Βανς μετά από μια δύσκολη τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα μεταξύ Νετανιάχου και Βανς. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Βανς ανέφερε ότι αρκετές από τις προβλέψεις του Νετανιάχου για τον πόλεμο αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προοπτικές μιας λαϊκής εξέγερσης που θα ανέτρεπε το καθεστώς, σύμφωνα με ισραηλινή και αμερικανική πηγή.

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι πραγματικά το παρουσίασε στον πρόεδρο ως κάτι εύκολο, ως μια κατάσταση όπου η αλλαγή καθεστώτος ήταν πολύ πιο πιθανή απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Και ο αντιπρόεδρος είχε ξεκάθαρη εικόνα για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», δήλωσε η αμερικανική πηγή. Την επόμενη, ισραηλινή εφημερίδα ανέφερε ότι ο Βανς είχε φωνάξει στον Νετανιάχου για το ζήτημα της βίας των εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα τον ρόλο του Βανς σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, ζητώντας από τον αντιπρόεδρο να παράσχει ενημέρωση για το Ιράν και σημειώνοντας ότι συνεργαζόταν με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στις διαπραγματεύσεις. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι η παλαιότητα του Βανς στην κυβέρνηση και η καλά τεκμηριωμένη αντίθεσή του σε ανοιχτές συγκρούσεις στο εξωτερικό τον καθιστούν πιο ελκυστικό συνομιλητή για τους Ιρανούς.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε: «Εάν οι Ιρανοί δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Βανς, δεν θα επιτύχουν συμφωνία. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούν να επιτύχουν». Ο Βανς είναι έτοιμος να «πάρει τη θέση του στη σκηνή» – αλλά μόνο εάν και όταν ξεκινήσουν οι άμεσες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Την Πέμπτη (26/3), ο Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την οργάνωση άμεσων συνομιλιών. Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους μεσολαβητές ότι εξακολουθούσαν να περιμένουν το πράσινο φως από την «ανώτατη ηγεσία». Εάν μια τέτοια σύνοδος κορυφής πραγματοποιηθεί, ο Βανς θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απέναντι από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

H αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης μια σημαντική στρατιωτική κλιμάκωση εάν αποτύχει η διπλωματία. O Βανς ήταν μια από τις πιο δύσπιστες εσωτερικές φωνές, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη διάρκεια, τον σκοπό και τον αντίκτυπό του στα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών. Αλλά μόλις ο Τραμπ αποφάσισε να πάει σε πόλεμο, ο Βανς ζήτησε τη χρήση συντριπτικής βίας για να επιτευχθεί η νίκη το συντομότερο δυνατό.