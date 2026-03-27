Επιτόκια ΗΠΑ: Οι αγορές βλέπουν πιθανή μία αύξηση

Οι αγορές βλέπουν τώρα την επόμενη κίνηση της Fed ως πιθανή αύξηση των επιτοκίων, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για τον πληθωρισμό.

Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό έχουν οδηγήσει τις αγορές να τιμολογούν την πιθανότητα ότι η Fed θα μπορούσε να κινηθεί σε μια εκ νέου αύξηση των επιτοκίων.

Οι traders στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αύξησαν την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026 στο 52% το πρωί της Παρασκευής, η πρώτη φορά που ξεπέρασε το όριο του 50%, σύμφωνα και με το εργαλείο FedWatch της CME.

Η ανησυχία ενισχύεται από την κατακόρυφη άνοδο του Brent, το οποίο ξεπέρασε τα 110 δολάρια ανά βαρέλι, προσθέτοντας σε μια σειρά εξελίξεων αυτή την εβδομάδα που σηματοδοτούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να αυξάνονται όσο ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται και οι δασμοί των ΗΠΑ αυξάνουν το κόστος.

Προσθέτοντας στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανέφερε την Τετάρτη ότι οι τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,3% τον Φεβρουάριο, η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Μάρτιο του 2022, ενώ οι τιμές εξαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,5%, η μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάιο του 2022.

Ταυτόχρονα, ο ΟΟΣΑ αύξησε σημαντικά την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ φέτος. Ο παγκόσμιος οργανισμός προβλέψεων εκτιμά ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ρυθμό 4,2%, πολύ παραπάνω από την προηγούμενη πρόβλεψή του και πολύ πιο πάνω από τις προσδοκίες της Fed για 2,7%.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό έρχονται την ίδια στιγμή που οι οικονομολόγοι της Wall Street στηρίζουν το σενάριο για ύφεση τους επόμενους 12 μήνες.

Σε ομιλία του την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος της FOMC, Φίλιπ Τζέφερσον, επισήμανε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δεν δίνουν απαραίτητα ώθηση για αύξηση των επιτοκίων.

Αντ' αυτού, σημείωσε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς και η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου «περιπλέκει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, την εικόνα και από τις δύο πλευρές της διπλής εντολής για μέγιστη απασχόληση και σταθερότητα τιμών», που σημαίνει «καθοδικό κίνδυνο για την αγορά εργασίας και ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό».

«Ενώ πρόκειται για μια δυνητικά δύσκολη κατάσταση, είμαι βέβαιος ότι η τρέχουσα πολιτική μας στάση είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια σειρά από αποτελέσματα», πρόσθεσε ο Τζέφερσον.

Η επόμενη συνεδρίαση της FOMC θα λάβει χώρα στις 28-29 Απριλίου. Οι πιθανότητες που δίνει η αγορά να πατήσει «pause» η Fed σε αναμονή είναι συντριπτικά μεγάλες, με τις πιθανότητα αύξησης να είναι μόλις 6,2%.