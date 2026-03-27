Προς την 4η συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών του ο χρυσός παρά τα σημερινά κέρδη

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 1,1% στα 4.425,39 δολάρια ανά ουγγιά, ωστόσο, κατευθύνεται σε εβδομαδιαίες απώλειες 1,4% μέχρι στιγμής

Σε τροχιά για τέταρτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του βρίσκεται ο χρυσός, παρά τα κέρδη της Παρασκευής καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν τροφοδότησε ανησυχίες για τον πληθωρισμό, στηρίζοντας το δολάριο ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα επενδυτικά στοιχήματα πως τα επιτόκια της Fed θα παραμείνουν στα ύψη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 1,1% στα 4.425,39 δολάρια ανά ουγγιά, ωστόσο, κατευθύνεται σε εβδομαδιαίες απώλειες 1,4% μέχρι στιγμής, έχοντας αγγίξει το χαμηλό τεσσάρων μηνών των 4.097,99 δολαρίων τη Δευτέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου σημειώνουν άνοδο 1% στα 4.421,30 δολάρια.

«Οι ανάγκες ρευστότητας έχουν καλυφθεί και τώρα ο χρυσός είναι σε θέση να αποδώσει», επεσήμανε ο Νίτες Σαχ, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην WisdomTree. «Οι έξυπνοι επενδυτές χρησιμοποιούν την πτώση των τιμών ως ευκαιρία για κέρδη» πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας πως η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κινείται στα 110 δολάρια το βαρέλι, ακόμη και όταν ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την παύση των επιθέσεων στα ενεργειακά εργοστάσια του Ιράν για 10 ημέρες.

Οι traders έχουν απορρίψει οποιοδήποτε σενάριο μείωσης των επιτοκίων των ΗΠΑ το 2026 και «βλέπουν» πιθανότητα 40% για αύξηση μέχρι το τέλος του έτους. «Οι τιμές του χρυσού προσπαθούν να ανακάμψουν μετά το πρόσφατο sell off αλλά είναι σαφές ότι θα παραμείνουμε σε ασταθές έδαφος μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την κατάσταση ΗΠΑ-Ιράν», υπογράμμισε ο αναλυτής της Swissquote, Κάρλο Αλμπέρτο Ντε Κάσα.