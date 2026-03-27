Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν εκατοντάδες πυραύλους Tomahawk εναντίον του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός έχει εκτοξεύσει πάνω από 850 πυραύλους Tomahawk σε τέσσερις εβδομάδες πολέμου με το Ιράν, χρησιμοποιώντας αυτά τα όπλα ακριβείας με τέτοιο γρήγορο ρυθμό που έχει ανησυχήσει ορισμένους αξιωματούχους του Πενταγώνου και έχει προκαλέσει εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με το πώς να διατεθούν περισσότεροι πύραυλοι, ανέφερε σήμερα η Washington Post, επικαλούμενη πρόσωπα με γνώση του θέματος.

«Ο αμερικανικός στρατός διαθέτει υπεραρκετά πολεμοφόδια, πυρομαχικά και αποθέματα όπλων για να επιτύχει τους στόχους της επιχείρησης Epic Fury που έθεσε ο πρόεδρος Τραμπ - και πέραν αυτής», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, σε δήλωσή της στο Reuters.

«Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πάντα έντονα επικεντρωμένος στην (ενίσχυση) των ενόπλων δυνάμεών μας και θα συνεχίσει να καλεί εργολάβους στον αμυντικό τομέα να κατασκευάζουν ταχύτερα αμερικανικής κατασκευής όπλα, τα οποία είναι τα καλύτερα στον κόσμο», συνέχισε η Λέβιτ.

Όταν ρωτήθηκε για σχόλιο, το Πεντάγωνο, το οποίο ο Τραμπ διέταξε να μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου, δήλωσε ότι ο στρατός έχει όλα όσα χρειάζεται. «Το υπουργείο Πολέμου έχει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος και σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ, σε δήλωσή του στο Reuters.

Αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σε πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Το συγκρότημα αντιδραστήρων βαρέος ύδατος Χοντντάμπ (σ.σ. η ονομασία του αντιδραστήρα Αράκ) έγινε στόχος σε δύο στάδια επιθέσεων από τον Αμερικανό και Σιωνιστή εχθρό», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θανάτους, ούτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ