Πετρέλαιο: Στο υψηλότερο επίπεδο οι τιμές από το 2022

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν την Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, καθώς η νέα παράταση που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν κατάφερε να καθησυχάσει τους φόβους της αγοράς σχετικά με το τεράστιο disruption στην εφοδιαστική αλυσίδα στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου κατέγραψαν άλμα 5,46%, κλείνοντας στα 99,64 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα το Brent σημείωσαν άνοδο 4,22% στα 112,57 δολάρια. Αυτά είναι τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συγκλόνισε τις ενεργειακές αγορές.

Το Brent έχει επιδοθεί σε άλμα 53% από τις 27 Φεβρουαρίου, την ημέρα πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ το WTI έχει σημειώσει ράλι 45% αντιστοίχως. Σε επίπεδο εβδομάδας, το Brent κέρδισε 0,3%, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε άνω του 1%.

Δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ανήκουν στην China Ocean Shipping Company προσπάθησαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο το Ιράν απαγόρευσε την διέλευσή τους, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic. Η Κίνα είναι σύμμαχος του Ιράν και η Ισλαμική Δημοκρατία έχει δηλώσει προηγουμένως ότι φιλικά πλοία μπορούν να περάσουν από το Στενό.

Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια ενός μεγάλου μεταφορέα εμπορευματοκιβωτίων να διασχίσει τη θαλάσσια οδό από την έναρξη του πολέμου, ανέφερε η εταιρεία. Η COSCO είναι η τέταρτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο από άποψη χωρητικότητας.

«Οι εξελίξεις υποδηλώνουν ότι η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ασταθής», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εν τω μεταξύ, η κίνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δώσει στο Ιράν 10ήμερη παράταση για το άνοιγμα του Στενού δεν κατάφερε να κατευνάσει τις ανησυχίες για την προσφορά.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Στενό για σημάδια αναστάτωσης ή αποκλιμάκωσης, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζουν να εισάγουν αστάθεια στις τιμές της ενέργειας.

«Δεν ήταν ανεπαρκής η αντίδραση της αγοράς πετρελαίου στη διαταραχή στο Στενό του Ορμούζ, την απορρόφησε», δήλωσε η Πάολα Ροντρίγκεζ-Μασιού, επικεφαλής αναλύτρια πετρελαίου στην Rystad Energy.

«Για σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, οι αγορές έχουν δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα... υποστηριζόμενη από έναν συνδυασμό πλεονάσματος πριν από τον πόλεμο και αργού πετρελαίου που βρίσκεται εν πλω, παρείχαν ένα προσωρινό μαξιλάρι ασφαλείας και διατήρησαν τις τιμές συγκρατημένες. Αυτή η φάση τώρα τελειώνει», είπε.