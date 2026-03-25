Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές με φόντο τα σενάρια αποκλιμάκωσης στο Ιράν

Διατήρησαν μέχρι τέλους τα θετικά πρόσημα οι δείκτες στις ευρωαγορές καταγράφοντας σημαντικά κέρδη καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην πιθανότητα αποκλιμάκωσης του πολέμου στη Mέση Ανατολή.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,42% στις 587,48 μονάδες, ενώ ο EuroStoxx 50 σημείωσε άνοδο 1,29% στις 5.653 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 1,42% στις 10.106 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 1,33% στις 7.846 μονάδες και ο γερμανικός DAX αναρριχήθηκε 1,34% στις 22.940 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 1,48% στις 44.013 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 έκλεισε με +1,54% στις 17.169 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στη Βρετανία παρέμεινε σταθερός στο 3% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία σηματοδοτούσαν την τελευταία ανάγνωση πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Φεβρουάριο, αυξημένος από 3,1% τον Ιανουάριο και ευθυγραμμισμένος με τις προσδοκίες των οικονομολόγων.

Στο μέτωπο της οικονομίας, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε στο ECB Watchers Conference ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στη διάθεσή της διάφορες επιλογές για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, μέτρα που θα προσαρμοστούν ανάλογα με την έκταση και τη διάρκειά του.

Παρά την άνοδο, η αβεβαιότητα παραμένει καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα σχόλια του Τραμπ ότι συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Τεχεράνη να αρνείται πως υπάρχουν άμεσες συνομιλίες σε εξέλιξη.

Νωρίτερα σήμερα, το Πακιστάν παρέδωσε στο Ιράν ένα αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων, ωστόσο το Ιράν σύμφωνα με ΜΜΕ απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ και πρότεινε 5 δικούς του όρους για τερματισμό του πολέμου. Σημειώνεται πως προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από την Τεχεράνη για το θέμα, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δεν έχει σχολιάσει την αμερικανική πρόταση.