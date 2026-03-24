Νέες απώλειες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό

Με απώλειες έκλεισε το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, σε μια συνεδρίαση με σχετικά μειωμένο τζίρο και ενώ η αγορά θα παραμείνει κλειστή την Τετάρτη λόγω αργίας.

Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μια συνεδρίαση με μειωμένο τζίρο σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις και ενώ η αγορά θα παραμείνει αύριο κλειστή λόγω αργίας.

Εν μέσω αβεβαιότητας και αντικρουόμενων πληροφοριών για τις προθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ως προς την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν, το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει εύθραυστο, γεγονός που συντηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε επίπεδα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Μετά το αρχικό τελεσίγραφο των ΗΠΑ και τις απειλές για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, ακολούθησε η ανακούφιση ότι αυτό δεν θα συμβεί προς το παρόν. Ωστόσο, όπως σημειώνουν ξένοι αναλυτές, τα κίνητρα πίσω από αυτή την αναβολή παραμένουν ασαφή. Αν και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης φαίνεται να έχει αποτραπεί προς το παρόν, παραμένει άλυτο το ζήτημα του πώς θα καταστούν και πάλι ασφαλή για τη ναυσιπλοΐα τα Στενά του Ορμούζ. Και είναι επίσης εντελώς ασαφές τι θα συμβεί μόλις παρέλθουν οι πέντε ημέρες, το νέο χρονικό περιθώριο που έδωσε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια νέα κλιμάκωση παραμένει πιθανή και σε αυτό το στοιχείο αποδίδεται η εκ νέου ανοδική κίνηση των τιμών του πετρελαίου.

Εντός συνόρων, μετά την καθοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων της ΤτΕ για το ελληνικό ΑΕΠ, το ΔΝΤ προχώρησε επίσης σε υποβάθμιση των εκτιμήσεών του και αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8%.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης υποχρεώθηκε στο ένατο πτωτικό του κλείσιμο εντός του Μαρτίου. Κινούμενος σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, έκλεισε στις 2.058,02 μονάδες με απώλειες 2,07% και κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Εντονότερες οι πιέσεις για τον δείκτη των τραπεζών, που έκλεισε με πτώση 3,02% στις 2.233,85 μονάδες, επίσης πολύ κοντά στα χαμηλά ημέρας και με το σύνολο των μετοχών του, πλην της Optima, να ολοκληρώνει στο «κόκκινο». Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η ΕΤΕ (-4,80%) που έκλεισε στο χαμηλό ημέρας των 12,40 ευρώ, ενώ πάνω από 4% υποχώρησε και η Eurobank (-4,21%) κλείνοντας επίσης στα χαμηλά ημέρας (3,28 ευρώ). Στο -1,86% το κλείσιμο της Τρ. Κύπρου, Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς ακολούθησαν με απώλειες 1,72% και 1,32% αντίστοιχα, ενώ αντιθέτως η Optima έκλεισε με κέρδη 0,82% στα 8,61 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 33 μετοχές ολοκλήρωσαν με θετικό πρόσημο, έναντι 75 σε αρνητικό έδαφος και 42 αμετάβλητων, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών τίτλων να διαμορφώνεται σε 1:2,3. Ο συνολικός τζίρος της ημέρας έφτασε τα 242,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 33,70 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η άνοδος 2,46% για τη Cenergy στα 18,34 ευρώ, τα κέρδη 1,01% της Σαράντης στα 13,98 ευρώ και η άνοδος της ΕΥΔΑΠ (+0,97%) στα 9,39 ευρώ, η οποία ενδοσυνεδριακά βρέθηκε σε νέο υψηλό στα 9,56 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Motor Oil (+0,64%) και Τιτάν (+0,55%).

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Viohalco υποχωρώντας 4,62% στα 12,38 ευρώ. Πτωτικά σε ποσοστό άνω του 3% κινήθηκαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,41%), Metlen (-3,33%) και ΔΕΗ (-3,25%), ενώ με απώλειες άνω του 2% ακολούθησαν οι μετοχές των Allwyn (-2,76%), Helleniq Energy (-2,32%) και ΔΑΑ (-2,21%).