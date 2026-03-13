Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο τις τιμές του αργού

Στην πρώτη γραμμή της πτώσης οι κλάδοι της ενέργειας, των ασφαλίσεων και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η ανάφλεξη στην περιοχή του Περσικού που βρίσκεται στην 14η ημέρα της να εκτοξεύει πάνω από τα 100 δολάρια τις τιμές του πετρελαίου, δημιουργώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία.

Διαβάστε ακόμα - Σε χαμηλό επτά μηνών το ευρώ

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με απώλειες 0,50% στις 595,85 μονάδες, με τους κλάδους της ενέργειας, των ασφαλίσεων και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας να οδηγούν την πτώση, ενώ αντιστάσεις έβγαλαν οι κλάδοι των εξορύξεων και της βιομηχανίας. Ο δείκτης Eurostoxx 50 διαμορφώθηκε στις 5.716,61 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,56%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχώρησε στις 23.447 μονάδες, χαμηλότερα κατά 0,60%, ενώ στη Γαλλία ο δείκτης CAC 40 διαμορφώθηκε στις 7.911 μονάδες, με απώλειες 0,91%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,43% και διαμορφώθηκε στις 10.261 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στις 44.316 μονάδες, με πτώση 0,31%. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 έχασε 0,47% και διαμορφώθηκε στις 17,059 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, απώλειες σχεδόν 1% σημείωσε η μετοχή της Deutsche Bank, αφότου ο γερμανικός χρηματοπιστωτικός κολοσσός αποκάλυψε την Πέμπτη πως η έκθεσή του στην ιδιωτική αγορά πιστώσεων ανέρχεται στα 30 δισ. δολάρια. Παράλληλα, «βουτιά» 5,5% σημείωσε η μετοχή της BE Semiconductor, στον απόηχο δημοσιευμάτων για ενδιαφέρον εξαγοράς της ολλανδικής εταιρείας παραγωγής τσιπ.

Στα μάκρο της ημέρας, η οικονομία της Βρετανίας έκανε κακό ξεκίνημα για το 2026, καθώς παρέμεινε απροσδόκητα στάσιμη τον Ιανουάριο υποδηλώνοντας ότι η δραστηριότητα κατέγραφε ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης ακόμη και πριν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλήσει να επιφέρει νέο πλήγμα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ αυξήθηκε το τρίμηνο έως τον Ιανουάριο κατά 0,2%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, έναντι 0,3% που είχαν προβλέψει οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.