Ηρώδειο: Ολική αποκατάσταση με ορίζοντα τριετίας - Οι παρεμβάσεις

Mε γνώμονα την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση για το Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο), στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης, θα κινηθούν οι μελέτες και οι εργασίες μετά το κλείσιμο του εμβληματικού θεάτρου για το κοινό.

Τον Ιούλιο του 2025, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την εκπόνηση ολοκληρωμένου ερευνητικού προγράμματος, με στόχο την προστασία, ανάδειξη και μακροχρόνια θωράκιση του εμβληματικού μνημείου.

