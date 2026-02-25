Συνάντηση Ουκρανών διαπραγματευτών με Αμερικανούς απεσταλμένους αύριο στη Γενεύη

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ουκρανοί διαπραγματευτές θα συζητήσουν με τους αμερικανούς απεσταλμένους στην Γενεύη το «πακέτο ευημερίας» και το θέμα της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ θα συναντηθεί αύριο στην Γενεύη με τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εν όψει των τριμερών συνομιλιών με τους Ρώσους τον Μάρτιο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ουμέροφ.

Η αυριανή συνάντηση της Γενεύης έχει στόχο «την προετοιμασία τριμερούς συνάντησης με την Ρωσία», η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στις αρχές του Μαρτίου σε μία απόπειρα εξεύρεσης λύσης στον πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνομιλία του με δημοσιογράφους μέσω του ⁠WhatsApp.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ουκρανοί διαπραγματευτές θα συζητήσουν με τους αμερικανούς απεσταλμένους στην Γενεύη το «πακέτο ευημερίας» και το θέμα της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.