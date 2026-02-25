Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Νέος επικεφαλής του Μουσείου του Λούβρου ο πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει λάβει την σχετική απόφαση μετά την παραίτηση της ως τώρα διευθύντριας Λοράνς ντε Καρ.

Ο πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών Κριστόφ Λεριμπό θα είναι ο νέος επικεφαλής του Μουσείου του Λούβρου.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει λάβει την σχετική απόφαση μετά την παραίτηση της ως τώρα διευθύντριας Λοράνς ντε Καρ.

Ο Κριστόφ Λεριμπό, 62 ετών, υπήρξε διευθυντής του Μουσείου του Ορσέ, είναι διπλωματούχος της σχολής του Λούβρου και καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης. Είναι μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού από το 2023, διαδεχόμενος τον Πιερ Καρντέν, εμβληματική προσωπικότητα του χώρου της γαλλικής υψηλής ραπτικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

