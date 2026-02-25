JP Morgan: Overweight για τις ελληνικές τράπεζες, αναμένει ισχυρό δ’ τρίμηνο

Ο οίκος δίνει σύσταση overweight για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και αναπροσαρμόζει τις τιμές-στόχους με ορίζοντα το τέλος Δεκεμβρίου.

Ένα ισχυρό τρίμηνο για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με υγιή αύξηση όγκων, ισχυρές επιδόσεις στα έσοδα από προμήθειες και καλή εικόνα στην ποιότητα ενεργητικού, αναμένουν οι αναλυτές της JP Morgan.

Ενόψει των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου των ελληνικών τραπεζών, ο οίκος σημειώνει ότι οι τάσεις αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό ήδη ενσωματωμένες στις εκτιμήσεις της αγοράς. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον θα στραφεί κυρίως στα νέα μεσοπρόθεσμα επιχειρησιακά πλάνα των τραπεζών.

Τα κύρια σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον, σύμφωνα με τη JP Morgan, είναι οι προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, οι στρατηγικές αξιοποίησης και διανομής κεφαλαίου, ιδίως για την Εθνική Τράπεζα, και η πρόοδος σε επίπεδο συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Οι αναλυτές της JP Morgan σημειώνουν ότι οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν απωλέσει μέρος των κερδών που κατέγραφαν από την αρχή του έτους, εξακολουθούν ωστόσο να εμφανίζουν υπεραπόδοση έναντι του τραπεζικού Stoxx 600 (+10% vs. +1%).

Ο οίκος δίνει σύσταση overweight για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, εκφράζει τακτική προτίμηση για τους τίτλους των Eurobank και ΕΤΕ και, αναπροσαρμόζει τις τιμές-στόχους με ορίζοντα το τέλος Δεκεμβρίου (έναντι τέλους Ιουνίου προηγουμένως). Για την Alpha Bank δίνει νέα τιμή-στόχο 4,30 ευρώ, από 4,20 προηγουμένως, για τη Eurobank 4,40 ευρώ (από €4,50), για την Εθνική Τράπεζα 15,70 ευρώ (από €16,40) και για την Τρ. Πειραιώς 10,00 ευρώ (από €9,40).

Σε ό,τι αφορά τις διανομές, η JP Morgan αναμένει ότι το payout για την Alpha Bank θα παραμείνει στο 50% για το 2025 με προοπτική να αυξηθεί στο 60%, ενώ για τη Eurobank το τοποθετεί για το 2025 στο 60%.

Για την Εθνική Τράπεζα ο οίκος εκτιμά ότι το συνολικό payout για το 2025 πιθανότατα θα κινηθεί πιο κοντά στο 70% (έναντι 60% στο εννεάμηνο). Για τα επόμενα έτη, οι αναλυτές της JP Morgan δεν αναμένουν κάποια μεγάλη έκτακτη επαναγορά ή διανομή ειδικού μερίσματος από την ΕΤΕ, αντιθέτως εκτιμούν ότι θα διατηρηθεί ένα υψηλότερο payout κοντά στο 70%, που όπως εξηγούν αφήνει περιθώριο για πιθανές κινήσεις στον τομέα του bancassurance (με τη μορφή συνεργασίας ή μειοψηφικής συμμετοχής).