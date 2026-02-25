Προχωρά η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής Herald Greece 2 από την Jumbo.

Προχωρά η συγχώνευση με απορρόφηση της 100% θυγατρικής Herald Greece 2 από την Jumbo. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της από 15.12.2025 ανακοίνωσης της «Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» περί έναρξης διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% (μη εισηγμένης) θυγατρικής της εταιρείας «Herald Ελλάς Μινοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών 2» (εφεξής η «Απορροφώμενη»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4601/2019 από σήμερα, 24.02.2026, είναι διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρείας και της Απορροφώμενης, στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, επί της οδού Κύπρου αρ. 9, Τ.Κ. 18346, τα εξής έγγραφα:

(i) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την Απορροφώμενη, όπως αυτό εγκρίθηκε δυνάμει των από 24.02.2026 αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων της Εταιρείας και της Απορροφώμενης, αντίστοιχα, και δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. 4029395/24.02.2026 και 4029398/24.02.2026 ανακοινώσεων.

(ii) οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης των διοικητικών συμβουλίων της Εταιρείας και της Απορροφώμενης των τριών (3) τελευταίων ετών, και

(iii) ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης, ο οποίος έχει συνταχθεί με ημερομηνία 31.12.2025.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της ως άνω 100% θυγατρικής της.