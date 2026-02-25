Drones καμικάζι αξίας 540 εκατ. ευρώ αποκτά η Γερμανία

H Γερμανία επιδιώκει να ενισχύσει την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ και να αναμορφώσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Στην έγκριση της ολοκλήρωσης δύο παραγγελιών επιθετικών drones - καμικάζι, συνολικής αξίας 540 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προχωρήσει εντός της ημέρας η Bundestag, καθώς η Γερμανία επιδιώκει να ενισχύσει την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ και να αναμορφώσει τις ένοπλες δυνάμεις της, μία προσπάθεια που ξεκίνησε λίγο μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι συμφωνίες θα συναφθούν με τις νεοσύστατες εταιρείες Helsing και Stark Defence, ενώ η πρώτη «φουρνιά» drones - καμικάζι θα σταλεί στην γερμανική ταξιαρχία αρμάτων μάχης που θα αναπτυχθεί στη Λιθουανία μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερμανίας, Κάρστεν Μπρόιερ, δήλωσε ότι αναμένει ότι η ταξιαρχία θα έχει επαρκή αριθμό drones μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Ο ακριβής αριθμός των μονάδων που θα παραγγελθούν δεν έχει αποκαλυφθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η Helsing, η οποία εδρεύει στο Μόναχο, αναμένεται να υπογράψει μια σύμβαση ύψους έως και 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η σύμβαση με τη Stark θα μπορούσε να έχει αξία έως και 2,9 δισ. ευρώ.

Ο ανταγωνισμός για την παραγωγή μιας νέας γενιάς drone είναι έντονος, καθώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν γίνει ουσιαστικό μέρος των οπλοστασίων τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας στον μεταξύ τους πόλεμο, ενώ και ο γερμανικός αμυντικός κολοσσός Rheinmetall AG αναμένεται να υπογράψει παρόμοια σύμβαση τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Τα drones καμικάζι διαθέτουν πυραύλους που μπορούν να εκτοξευθούν χωρίς συγκεκριμένο στόχο και να αιωρούνται πάνω από μια ζώνη μάχης ή άλλη καθορισμένη περιοχή. Στη συνέχεια, μπορούν να χτυπήσουν αφού επιλεγεί ένας στόχος είτε από έναν χειριστή είτε από την τεχνητή νοημοσύνη του drone, ανάλογα με τον βαθμό αυτονομίας του.

Δεδομένου ότι τα drones καμικάζι είναι ένας σχετικά νέος τύπος όπλου, οι συμβάσεις σχεδιάστηκαν για να επιτρέπουν την ευελιξία ενημέρωσης προϊόντων ή ακύρωσης των συμφωνιών εάν δεν επιτευχθούν ορισμένα ορόσημα για την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης έχει χαλαρώσει τους κανόνες δανεισμού για να χρηματοδοτήσει μια μαζική επέκταση του στρατού της, καθώς επιδιώκει να μετατρέψει την Bundeswehr στον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης. Η αμφιταλαντευόμενη δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ έχει τροφοδοτήσει το αίσθημα επείγοντος στην Ευρώπη, η οποία υποχρηματοδοτεί τους στρατούς της για δεκαετίες.