Αντίδραση στις ευρωαγορές κόντρα στους δασμούς Τραμπ με όχημα την αυτοκινητοβιομηχανία

«Νεύρο» μετά τις χθεσινές απώλειες έβγαλαν οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αποκρυπτογραφούν με ψυχραιμία το νέο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο μετά τους δασμούς 10% του Ντόναλντ Τραμπ που τέθηκαν επισήμως σε εφαρμογή. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,33% στις 629,79 μονάδες, ενώ κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, ένας από τους πιο ευαίσθητους τομείς στους δασμούς και τις εξαγωγές, ηγήθηκε των κερδών με ράλι 1,95%. Ο Euro Stoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,10% στις 6.120 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη απώλεσε 0,02% στις 24.986 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,26% στις 8.519 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,04% στις 10.680 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο διολίσθησε 0,10% στις 46.651 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε 0,54% στις 18.189 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η βρετανική τράπεζα Standard Chartered ανακοίνωσε τα ετήσια κέρδη της και, παρόλο που αυξήθηκαν 16% το 2025 στα 6,96 δισ. δολάρια, ήταν χαμηλότερα από το αναμενόμενο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 11,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας την εκτίμηση της LSEG, με αποτέλεσμα η μετοχή της να γράψει απώλειες 1,46%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αύξησε τον δασμολογικό συντελεστή «στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%» ωστόσο όταν τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη, ήταν στο 10%. Ένα υπόμνημα από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, ανέφερε ότι οι Προσωρινοί Δασμοί του Άρθρου 122 θα οδηγήσουν σε «έναν επιπλέον δασμό 10% κατ' αξίαν σε εισαγόμενα είδη κάθε χώρας για περίοδο 150 ημερών, εκτός εάν εξαιρούνται ρητά».

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία για την κίνηση αυτή, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τις εμπορικές συμφωνίες της Ευρώπης με τις ΗΠΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε αργότερα μέσα στην ημέρα ότι ανέστειλε τις εργασίες για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–ΕΕ που είχε συμφωνηθεί το περασμένο καλοκαίρι.