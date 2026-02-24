Αγορές | Commodities

Αποκαθήλωση από τα υψηλά 3 εβδομάδων για τον χρυσό

Χρυσός και ασήμι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Τo profit taking (κατοχύρωση κερδών) και το ισχυρότερο δολάριο επηρέασαν την αγορά των πολύτιμων μετάλλων την Τρίτη.

Πτώση άνω του 2% σημείωσε την Τρίτη ο χρυσός, υποχωρώντας από το υψηλό τριών εβδομάδων, καθώς τo profit taking και το ισχυρότερο δολάριο επηρέασαν την αγορά, ενώ οι traders περιμένουν διευκρινίσεις σχετικά με τα αμερικανικά δασμολογικά σχέδια και τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου απώλεσαν 0,9% στα 5.176,30 δολάρια.

Το ασήμι αποδυναμώθηκε 1,2% στα 87,21 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε σε υψηλό άνω των δύο εβδομάδων τη Δευτέρα ενώ η πλατίνα έχασε 1,6% στα 2.119,29 δολάρια ανά ουγγιά, και το παλλάδιο πρόσιεσε 2,3%, στα 1.785,35 δολάρια.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε 0,3%, με τον Τζιμ Γουίτκοφ, ανώτερο αναλυτή στην Kitco Metals να το αναδεικνύει πως παράγοντα για διόρθωση στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων.

«Εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, με τις εντάσεις Ιράν-ΗΠΑ και την αβεβαιότητα για τους δασμούς να περιορίζουν τα κέρδη του χρυσού, διατηρώντας τα θεμελιώδη μεγέθη υποστηρικτικά. Αλλά καθώς οι τιμές πλησιάζουν σε ιστορικά υψηλά, θα αντιμετωπίσουν ισχυρή αντίσταση και η ώθηση προς νέες κορυφές πιθανότατα θα απαιτήσει έναν καινούργιο γεωπολιτικό καταλύτη», δήλωσε ο Γουάικοφ.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Τρίτη δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές τους ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα πραγματοποιήσουν έναν τρίτο γύρο συνομιλιών την Πέμπτη στη Γενεύη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης.

