Ειδήσεις | Διεθνή

BBC: Ξεπέρασαν τις 200.000 οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
BBC: Ξεπέρασαν τις 200.000 οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία
Οι περισσότεροι - το 57% όλων όσοι σκοτώθηκαν - ήταν εθελοντές, στρατιώτες και κατάδικοι που έφυγαν από τις φυλακές για τον πόλεμο.

Τουλάχιστον 200.186 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις ταυτοποιήσεις των ονομάτων που έκαναν το BBC, ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και μια ομάδα εθελοντών χρησιμοποιώντας δεδομένα από ανοικτές πηγές.

Οι περισσότεροι - το 57% όλων όσοι σκοτώθηκαν - ήταν εθελοντές, στρατιώτες και κατάδικοι που έφυγαν από τις φυλακές για τον πόλεμο.

Είναι γνωστό, αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ότι το 2025 δημοσιεύθηκαν 40% περισσότερες νεκρολογίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ πιθανό το 2025 -παρά τις διπλωματικές επαφές και διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας- να είναι η πιο αιματηρή χρονιά για τον ρωσικό στρατό, εκτιμά η ερευνητική ομάδα των εν λόγω μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έχετε κρυπτονομίσματα; Υπολογίστε τον φόρο σας

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων φέρνει το τέλος των προσωρινών συντάξεων από τον ΕΦΚΑ

Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider